МОК о допуске россиян к турнирам: «Наша позиция не изменилась. Мы пригласили отдельных нейтральных спортсменов принять участие в Олимпиаде-2024»
В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов.
«Наша позиция не изменилась и остается такой же, какая была заявлена ранее. МОК, проконсультировавшись с заинтересованными сторонами олимпийского движения, пригласил отдельных нейтральных спортсменов с белорусскими или российскими паспортами принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году на строгих условиях.
Игры в Париже действительно продемонстрировали силу спорта, поскольку мир объединился. Спортсмены с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская сборная беженцев МОК яростно соревновались друг с другом и мирно жили вместе под одной крышей в олимпийской деревне.
Они создали культуру мира и направили миру мощный сигнал о единстве, надежде и солидарности. Таким образом, мы могли бы сделать так, чтобы спорт способствовал укреплению мира, наводил мосты, а не усугублял конфронтацию», – заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.
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