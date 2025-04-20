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  • Чемпионат Италии. «Милан» принимает «Аталанту», «Интер» уступил «Болонье» в гостях
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Чемпионат Италии. «Милан» принимает «Аталанту», «Интер» уступил «Болонье» в гостях

В Серии А проходят матчи 33-го тура.

В субботу «Наполи» выиграл в гостях у «Монцы» (1:0), «Рома» одолела «Верону» (1:0).

В воскресенье «Интер» на выезде проиграл «Болонье» (0:1), «Милан» принимает «Аталанту».

В понедельник «Ювентус» проведет гостевой матч с «Пармой».

Чемпионат Италии

33-й тур

Серия А. 33 тур
20 апреля 13:00, Карло Кастеллани
Эмполи
Завершен
2 - 2
-xG-
Венеция
Матч окончен
  Анджорин
87’
87’
Эллертссон   Хапс
87’
Гюткьяер   Марич
85’
  Бузио
Джаси   Сольбаккен
77’
Хендерсон   Анджорин
77’
Какаче
75’
72’
Кике Перес   Данкан
Коломбо   Эбуэхи
70’
67’
  Йебоа
62’
Думбия   Йебоа
62’
Маркандалли   Шингтьен
  Фаццини
59’
Грасси
54’
46’
Маркандалли
2тайм
Перерыв
Эмполи
Васкес, Вити, Марьянуччи, Гогличидзе, Фаццини, Коломбо, Какаче, Грасси, Хендерсон, Джаси, Эспозито, Сильвестри, Сегетти, Бранколини, Пеццелла, Самбия, Де Шильо, Эбуэхи, Тосто, Анджорин, Коваленко, Баччи, Сольбаккен, Асмуссен, Кампаньелло, Конате
Запасные: Самбия, Баччи, Хендерсон, Пеццелла, Тосто, Асмуссен, Кампаньелло, Коломбо, Джаси, Сегетти, Де Шильо, Коваленко, Конате, Сильвестри, Бранколини
1тайм
Венеция:
Раду, Канде, Идзес, Маркандалли, Эллертссон, Думбия, Николусси-Кавилья, Кике Перес, Дзербин, Бузио, Гюткьяер, Йоронен, Гранди, Хапс, Дзампано, Шингтьен, Шверко, Карбони, Йебоа, Конде, Бьяркасон, Данкан, Ористанио, Marco Ladisa, Марич
Запасные: Самбия, Баччи, Хендерсон, Пеццелла, Тосто, Асмуссен, Кампаньелло, Коломбо, Джаси, Сегетти, Де Шильо, Коваленко, Конате, Сильвестри, Бранколини
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Серия А. 33 тур
20 апреля 16:00, Ренато Далль'Ара
Болонья
Завершен
1 - 0
-xG-
Интер
Матч окончен
Орсолини
90’
+6’
  Орсолини
90’
+4’
Одгор   Фаббиан
89’
Эбишер   Моро
88’
88’
Дармиан   Биссек
88’
Мартинес   Арнаутович
81’
Корреа
Ндойе   Камбьяги
77’
Даллинга   Кастро
77’
Домингес   Орсолини
70’
69’
Корреа   Тареми
65’
Мхитарян   Фраттези
64’
Бастони   Димарко
61’
Бастони
Ндойе
58’
Итальяно
56’
2тайм
Перерыв
39’
Мхитарян
Болонья
Равалья, Миранда, Лукуми, Бекема, Хольм, Эбишер, Фройлер, Домингес, Одгор, Ндойе, Даллинга, Баньолини, Пессина, Эрлич, Ликояннис, Де Сильвестри, Моро, Эль-Аззузи, Побега, Фаббиан, Орсолини, Кастро, Камбьяги, Педрола
Запасные: Пессина, Эрлич, Эль-Аззузи, Педрола, Эбишер, Даллинга, Побега, Домингес, Ндойе, Баньолини, Ликояннис, Одгор, Де Сильвестри
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Карлос Аугусто, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Корреа, Мартинес, Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, де Врей, Биссек, Димарко, Кокки, Фраттези, Аслани, Беренбрух, Залевски, Арнаутович, Тареми
Запасные: Пессина, Эрлич, Эль-Аззузи, Педрола, Эбишер, Даллинга, Побега, Домингес, Ндойе, Баньолини, Ликояннис, Одгор, Де Сильвестри
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Серия А. 33 тур
20 апреля 18:45, Сан-Сиро
Милан
Первый тайм
0 - 0
-xG-
0′
Аталанта
Милан
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Тео, Рейндерс, Фофана, Хименес, Рафаэл Леау, Йович, Пулишич, Торрьяни, Спортьелло, Тиав, Флоренци, Бартезаги, Муса, Бондо, Терраччано, Соттиль, Хименес, Жоау Феликс, Чуквуэзе, Абрахам
Запасные: Терраччано, Хименес, Абрахам, Тиав, Бартезаги, Бондо, Чуквуэзе, Флоренци, Торрьяни, Спортьелло, Муса, Соттиль, Жоау Феликс
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Джимшити, Хин, Белланова, Лукман, Пашалич, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Куадрадо, Ретеги, Росси, Руй Патрисиу, Толои, Коссуну, Самарджич, Сулемана, Руджери, Брешианини, де Кетеларе, Мальдини
Запасные: Терраччано, Хименес, Абрахам, Тиав, Бартезаги, Бондо, Чуквуэзе, Флоренци, Торрьяни, Спортьелло, Муса, Соттиль, Жоау Феликс
Подробнее
Серия А. 33 тур
21 апреля 10:30, Олимпико ди Торино
Торино
Не начался
-xG-
Удинезе
Серия А. 33 тур
21 апреля 13:00, Сарденья
Кальяри
Не начался
-xG-
Фиорентина
Серия А. 33 тур
21 апреля 16:00, Луиджи Феррарис
Дженоа
Не начался
-xG-
Лацио
Серия А. 33 тур
21 апреля 18:45, Эннио Тардини
Парма
Не начался
-xG-
Ювентус
Серия А. 33 тур
19 апреля 13:00, виа дель Маре
Лечче
Завершен
0 - 3
-xG-
Комо
Матч окончен
90’
+3’
Энгельхардт
90’
+1’
  Диао
84’
  Гольданига
Бериша
83’
82’
Дувикас   Габриэллони
82’
Перроне   Энгельхардт
82’
Пас   Какре
Рамадани   Ребич
79’
73’
Перроне
Моренте   Банда
68’
68’
Иконе   Стрефецца
55’
Гольданига
Пьеротти   Жослен
54’
Хельгасон   Пьерре
54’
Кулибали   Бериша
46’
2тайм
Перерыв
Крстович
45’
+4’
45’
+4’
Иконе
45’
+1’
Валье   Альберто Морено
42’
Валье
33’
  Диао
Кулибали
21’
Лечче
Фальконе, Галло, Баскиротто, Гашпар, Данилу Вейга, Рамадани, Кулибали, Моренте, Хельгасон, Пьеротти, Крстович, Фрюхтль, Самооя, Гильбер, Габриэл, Сала, Бериша, Рафья, Банда, Пьерре, Каба, Ребич, Жослен, Бурнете, Карлссон
Запасные: Фрюхтль, Габриэл, Бурнете, Карлссон, Сала, Бериша, Самооя, Рафья, Пьерре, Каба, Жослен, Гильбер, Банда, Ребич
1тайм
Комо:
Бюте, Валье, Кемпф, Гольданига, Войвода, Перроне, Да Кунья, Диао, Пас, Иконе, Дувикас, Рейна, Феллипе Джек, Альберто Морено, Смолчич, ван дер Бремпт, Йовине, Алли, Энгельхардт, Браунедер, Какре, Стрефецца, Габриэллони, Кутроне, Фадера, Асон
Запасные: Фрюхтль, Габриэл, Бурнете, Карлссон, Сала, Бериша, Самооя, Рафья, Пьерре, Каба, Жослен, Гильбер, Банда, Ребич
Подробнее
Серия А. 33 тур
19 апреля 16:00, U-Power Stadium
Монца
Завершен
0 - 1
-xG-
Наполи
Матч окончен
90’
Нгонж
Кальдирола
86’
85’
Политано   Нгонж
Кастровилли   Чурриа
84’
Бьянко   Урбаньски
84’
79’
Лукаку   Симеоне
Биринделли   Ганвула
76’
72’
  Мактоминей
Бьянко
70’
Акпа-Акпро   Гальярдини
67’
64’
Оливера   Распадори
Акпа-Акпро
54’
46’
Гилмор   Замбо-Ангисса
2тайм
Перерыв
Мота
33’
30’
Марин
Монца
Турати, А. Карбони, Кальдирола, Педру Перейра, Кирьякопулос, Акпа-Акпро, Бьянко, Кастровилли, Биринделли, Капрари, Мота, Пицциньякко, Мацца, Брорссон, Паласиос, Лекович, Урбаньски, Гальярдини, Сенси, Мартинс, Петанья, Форсон, Виньято, Ганвула, Чурриа
Запасные: Мартинс, Петанья, Форсон, Пицциньякко, Паласиос, Гальярдини, Сенси, Виньято, Чурриа, Мацца, Брорссон, Лекович, Урбаньски, Ганвула
1тайм
Наполи:
Мерет, Оливера, Марин, Ррахмани, Ди Лоренцо, Мактоминей, Лоботка, Гилмор, Спинаццола, Лукаку, Политано, Тури, Скуффет, Маццокки, Биллинг, Хаса, Замбо-Ангисса, Окафор, Симеоне, Нгонж, Распадори
Запасные: Мартинс, Петанья, Форсон, Пицциньякко, Паласиос, Гальярдини, Сенси, Виньято, Чурриа, Мацца, Брорссон, Лекович, Урбаньски, Ганвула
Подробнее
Серия А. 33 тур
19 апреля 18:45, Олимпийский стадион
Рома
Завершен
1 - 0
-xG-
Верона
Матч окончен
Шомуродов   Эль-Шаарави
82’
Соуле   Ренсх
82’
80’
Дуда   Ливраменто
80’
Валентини   Фресе
76’
Москера   Ньяссе
Салемакерс   Довбик
70’
Бальданци   Пизилли
63’
57’
Давидович   Сердар
57’
Бернед   Суслов
57’
Валентини
2тайм
Перерыв
12’
Бернед
  Шомуродов
4’
Рома
Свилар, Ндика, Манчини, Челик, Бальданци, Соуле, Анхелиньо, Коне, Кристанте, Салемакерс, Шомуродов, Де Марци, Голлини, Салах-Эддин, Сангаре, Ренсх, Хуммельс, Паредес, Пеллегрини, Пизилли, Гурна-Дуат, Довбик, Эль-Шаарави, Дибала
Запасные: Салах-Эддин, Эль-Шаарави, Ренсх, Сангаре, Хуммельс, Паредес, Де Марци, Голлини, Гурна-Дуат, Довбик, Дибала, Пеллегрини, Пизилли
1тайм
Верона:
Монтипо, Валентини, Коппола, Гиларди, Брадарич, Давидович, Бернед, Дуда, Тшатшуа, Москера, Сарр, Берарди, Перилли, Фресе, Фараони, Слотсагер, Ойегоке, Данилюк, Лазович, Кастанос, Суслов, Сердар, Ньяссе, Аджайи, Ливраменто, Ламбурд
Запасные: Салах-Эддин, Эль-Шаарави, Ренсх, Сангаре, Хуммельс, Паредес, Де Марци, Голлини, Гурна-Дуат, Довбик, Дибала, Пеллегрини, Пизилли
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoРома
logoЭмполи
logoКомо
logoВерона
logoИнтер
logoВенеция
logoБолонья
logoНаполи
logoЛечче
logoМонца
logoсерия А Италия
logoДженоа
logoЛацио
logoМилан
logoУдинезе
logoАталанта
logoКальяри
logoПарма
logoЮвентус
logoТорино
logoФиорентина
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