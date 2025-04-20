Матч окончен
Чемпионат Италии. «Милан» принимает «Аталанту», «Интер» уступил «Болонье» в гостях
В Серии А проходят матчи 33-го тура.
В субботу «Наполи» выиграл в гостях у «Монцы» (1:0), «Рома» одолела «Верону» (1:0).
В воскресенье «Интер» на выезде проиграл «Болонье» (0:1), «Милан» принимает «Аталанту».
В понедельник «Ювентус» проведет гостевой матч с «Пармой».
33-й тур
20 апреля 13:00, Карло Кастеллани
20 апреля 16:00, Ренато Далль'Ара
21 апреля 10:30, Олимпико ди Торино
Не начался
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21 апреля 16:00, Луиджи Феррарис
21 апреля 18:45, Эннио Тардини
19 апреля 13:00, виа дель Маре
19 апреля 16:00, U-Power Stadium
19 апреля 18:45, Олимпийский стадион
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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