Чемпионат Италии. «Милан» принимает «Аталанту», «Интер» уступил «Болонье» в гостях

В Серии А проходят матчи 33-го тура.

В субботу «Наполи » выиграл в гостях у «Монцы» (1:0), «Рома» одолела «Верону» (1:0).

В воскресенье «Интер » на выезде проиграл «Болонье» (0:1), «Милан » принимает «Аталанту».

В понедельник «Ювентус » проведет гостевой матч с «Пармой».

Чемпионат Италии

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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