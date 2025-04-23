Личка о ненависти к водителям электросамокатов: «Согласен, честно скажу – молодые парни иногда не уважают пешеходов. Лично у меня аварий не было»
Марцел Личка высказался о поведении водителей электросамокатов в Москве.
– Вы говорили, что одна из ваших самых дорогих покупок в Москве – электросамокат. Справедливо, что многие ненавидят самокатчиков?
– Да, честно скажу. Когда у тебя есть самокат, ты должен уважать пешеходов.
Иногда молодые парни не смотрят и не уважают пешеходов. Так что я с этим согласен. У меня лично не было аварий на самокате, – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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