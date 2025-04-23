  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Личка о ненависти к водителям электросамокатов: «Согласен, честно скажу – молодые парни иногда не уважают пешеходов. Лично у меня аварий не было»
77

Личка о ненависти к водителям электросамокатов: «Согласен, честно скажу – молодые парни иногда не уважают пешеходов. Лично у меня аварий не было»

Марцел Личка высказался о поведении водителей электросамокатов в Москве.

– Вы говорили, что одна из ваших самых дорогих покупок в Москве – электросамокат. Справедливо, что многие ненавидят самокатчиков?

– Да, честно скажу. Когда у тебя есть самокат, ты должен уважать пешеходов.

Иногда молодые парни не смотрят и не уважают пешеходов. Так что я с этим согласен. У меня лично не было аварий на самокате, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoМарцел Личка
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Личка об РПЛ: «Хорошо, когда есть такая драма, когда выигрывает не только «Зенит». 4 команды борются за чемпионство – это очень хорошо для чемпионата и дает ему положительную оценку»
22вчера, 12:38
Личка о крестном ходе вокруг стадиона «Динамо»: «У нас в Чехии больше атеистов. Встреча болельщиков – это всегда хорошо, будем верить, что это может помочь»
6220 апреля, 15:51
Главные новости
У «Челси» самые большие убытки в АПЛ на трансферном рынке за последние 6 окон – 949 млн евро. «МЮ» и «Тоттенхэм» – в топ-3, прибыль лишь у «Эвертона» и «Лестера» (CIES Football Observatory)
2834 минуты назад
«Бавария» ищет топового центрального защитника. После вылета из ЛЧ от «Интера» в клубе поняли необходимость изменений в обороне (Флориан Плеттенберг)
1941 минуту назад
Из каких клубов эти Косты и Кошты?
56 минут назадТесты и игры
Быстров о пенальти «Акрона» со «Спартаком»: «Первоначально Дзюба фолит на Умярове – для меня левак и там, и там. Когда судью позвали на ВАР, он сам недоволен был. Включи мужика, покажи яйца – считаю, это недостаточный фол»
14сегодня, 09:18
На Винисиуса пожаловались в ФИФА из-за возможного владения долями в двух клубах через компанию его отца и агента. Бразильская компания требует отстранить вингера «Реала» на 2 года (Джанлука Ди Марцио)
49сегодня, 09:03
Файзулин о Дальнем Востоке: «Академии забирают всех перспективных – взяли, через 2 года выкинули. Во Второй лиге клуб открывается, через пару лет закрывается. Смысл, если народ не ходит, да еще и местных нет?»
10сегодня, 08:54
Славиша Йоканович: «Мостовой – художник, Карпин был очень хорош, работоспособный. Александр меньше работяга, больше творец»
12сегодня, 08:39
Тебас о деле Ольмо и Виктора: «Решение CSD основано на том, что RFEF не отменяла их регистрацию. Ди Стефано все еще зарегистрирован за «Реал» по этой логике»
31сегодня, 08:23
Лукомский, Казанский, Туктамышева, Роман Бабаев и Wylsacom – эксперты премии «Спортивный блогер года»
23сегодня, 08:19
Винисиус: «Мне платят не за то, чтобы я был хорошим, а за то, чтобы я забивал голы»
32сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» договорился с Осимхеном о зарплате, клуб контактирует с окружением форварда (Tuttosport)
510 минут назад
Бордалас об Анчелотти: «Не думаю, что в нем стоит сомневаться – будет сложно повторить то, чего он достиг. На счет Карло не может быть споров, он лучший тренер на данный момент»
16 минут назад
Воспитанник «Реала» Бенито об Алонсо: «Мадрид» – самая сложная скамейка в мире, он знает, что это значит. Хаби готов, у него есть знания, индивидуальность и эмпатия»
128 минут назад
Николич про слова Аршавина о том, что ЦСКА перестроил игру под Пьянича: «У каждого свое мнение – зачем ему отвечать? Главное – дерби со «Спартаком»
454 минуты назад
Вторая лига А. «Торпедо» Миасс принимает «Волгарь», «Спартак» Кострома против «Машук-КМВ»
56 минут назадLive
Мойзес о дерби со «Спартаком»: «Это суперфинал, очередное суперкласико. ЦСКА подойдет к игре во всеоружии и сделает все, чтобы добиться победы»
157 минут назад
Моуринью вышел из себя после вопроса о дисквалифицированных игроках «Кайсериспора»: «Вы спрашиваете одно и то же. Они профессионалы, а не 12-летние мальчики – у тех, кто играл, тоже есть амбиции»
1сегодня, 09:49
Карагунис о Роналду: «Криштиану знаменит так же, как «Панатинаикосе» в Греции. С удовольствием посмотрел бы на него там, он уже носил зеленую форму в «Спортинге»
7сегодня, 09:48
Тренер «Хетафе» о матче с «Реалом»: «Они все еще борются в Ла Лиге и должны выигрывать, чтобы приблизиться к «Барсе». Это одна из лучших команд в мире, будет невероятно сложно»
4сегодня, 09:32
Головин об отказе украинца Трубина от рукопожатия: «Мы же спортсмены, не какие-то враги, для меня нет проблемы протянуть руку. Ну он так решил – этого можно было ожидать»
6сегодня, 09:20