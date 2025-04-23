Личка о ненависти к водителям электросамокатов: «Согласен, честно скажу – молодые парни иногда не уважают пешеходов. Лично у меня аварий не было»

Марцел Личка высказался о поведении водителей электросамокатов в Москве.

– Вы говорили, что одна из ваших самых дорогих покупок в Москве – электросамокат. Справедливо, что многие ненавидят самокатчиков?

– Да, честно скажу. Когда у тебя есть самокат, ты должен уважать пешеходов.

Иногда молодые парни не смотрят и не уважают пешеходов. Так что я с этим согласен. У меня лично не было аварий на самокате, – сказал главный тренер «Динамо ».