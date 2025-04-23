«Считаем обвинения ложью». Родители фигуристов группы Медовикова поддержали тренера, обвиненного ранее в домогательствах к ученицам

Родители фигуристов группы Константина Медовикова поддерживают тренера.

Об этом заявила представитель родительского комитета Лолита Белова, чья дочь тренировалась под руководством специалиста четыре года.

Медовиков работал тренером по фигурному катанию в новосибирском Центре зимних видов спорта. Мама 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой заявила, что он неоднократно сексуально домогался ее дочери во время тренировок.

Известно, что в Следственный комитет с жалобой на неподобающее поведение Медовикова обращалась мама еще одной фигуристки – Юлия Хохлова.

«Мы, тридцать родителей детей, которые занимались у Медовикова, не верим в обвинения Татьяны Антоновой и считаем их ложью», – заявила Белова.

Она связала слова Антоновой в адрес тренера с тем, что ее дочь не смогла защитить разряд кандидата в мастера спорта.

«Наших детей опрашивал следователь и никто не подтвердил версию, озвученную Антоновой, кроме ее подруги Хохловой. Тем не менее он был вынужден написать заявление по собственному желанию, о чем все мы очень сожалеем», – сказала собеседница ТАСС.

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