«Считаем обвинения ложью». Родители фигуристов группы Медовикова поддержали тренера, обвиненного ранее в домогательствах к ученицам
Об этом заявила представитель родительского комитета Лолита Белова, чья дочь тренировалась под руководством специалиста четыре года.
Медовиков работал тренером по фигурному катанию в новосибирском Центре зимних видов спорта. Мама 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой заявила, что он неоднократно сексуально домогался ее дочери во время тренировок.
Известно, что в Следственный комитет с жалобой на неподобающее поведение Медовикова обращалась мама еще одной фигуристки – Юлия Хохлова.
«Мы, тридцать родителей детей, которые занимались у Медовикова, не верим в обвинения Татьяны Антоновой и считаем их ложью», – заявила Белова.
Она связала слова Антоновой в адрес тренера с тем, что ее дочь не смогла защитить разряд кандидата в мастера спорта.
«Наших детей опрашивал следователь и никто не подтвердил версию, озвученную Антоновой, кроме ее подруги Хохловой. Тем не менее он был вынужден написать заявление по собственному желанию, о чем все мы очень сожалеем», – сказала собеседница ТАСС.
«Лез под майку, укусил за грудь». Кошмар в нашей фигурке – тренера обвиняют в домогательствах к 12-летней
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