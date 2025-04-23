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Тренер Медовиков уволился из Центра зимних видов спорта Новосибирска по собственному желанию

Тренер Медовиков ушел с преподавательской работы по собственному желанию.

Константин Медовиков работал тренером по фигурному катанию в новосибирском Центре зимних видов спорта. Татьяна Антонова, мать 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, заявила, что он неоднократно сексуально домогался ее дочери во время тренировок. 

В Следственный комитет с жалобой на неподобающее поведение Медовикова обращалась мама еще одной фигуристки – Юлия Хохлова.

«Подобных жалоб за 11 лет тренерской работы на Константина Александровича не поступало. Благодаря Константину Александровичу его спортсмены неоднократно становились победителями и призерами областных, региональных, межрегиональных соревнований по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек (младший возраст и старший возраст), всероссийских соревнований.

Константин Александрович Медовиков уволен по собственному желанию из МАУДО «СШ «ЦЗВС» 6 марта 2025 года. На данный момент Следственный комитет проводит проверку по этому делу», – сообщили в Центре зимних видов спорта.

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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Константин Медовиков
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