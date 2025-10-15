Клубы РПЛ летом потратили на трансферы 138,7 млн евро – больше всего за пять лет

У клубов Мир РПЛ этим летом были самые большие расходы на трансферы за пять лет.

В общей сложности команды Премьер-лиги заплатили за футболистов 138 710 000 евро, в то время как трансферные доходы составили 64 610 000 евро.

Летом 2024-го было 132 567 000 и 86 150 000 соответственно, в 2023-м – 98 865 000 и 126 780 000, в 2022-м – 86 188 000 и 61 481 000, в 2021-м – 127 325 000 и 102 343 000.

Всего в летнее трансферное окно из других стран приехали 55 футболистов, а уехали из России 43 игрока. Количество переходов внутри РПЛ – 75.