Победы «Зенита», «Ливерпуля» и «Реала», Пиастри выиграл в Джидде и лидирует в «Ф-1», поражения «МЮ», «Интера» и «Милана», «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина, Бардаков в «Колорадо» и другие новости

1. В Мир РПЛ гол Лусиано Гонду принес «Зениту» победу над «Химками» (1:0), ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Динамо» победило «Рубин» (3:1) с дублем Гладышева, а «Ростов» обыграл «Факел» (2:0).

2. В АПЛ продолжается падение «Манчестер Юнайтед», который уступил «Вулверхэмптону» (0:1). «Ливерпуль» победил «Лестер» (1:0) благодаря голу Трента на 76-й. «Челси» обыграл «Фулхэм» (2:1), уступая 0:1 до 83-й, а «Арсенал» разнес «Ипсвич» (4:0).



«Ливерпуль» станет чемпионом при поражении «Арсенала» от «Кристал Пэлас» 23 апреля или в случае победы над «Тоттенхэмом» 27 апреля, а «Лестер» вылетел из АПЛ 2-й раз за 3 сезона (а вот «МЮ» уже точно не вылетит ).

3. «Реал» на 93-й минуте вырвал победу у «Атлетика» (1:0) благодаря голу Вальверде и сохраняет 4-очковое отставание от «Барсы» за 6 туров до конца чемпионате Испании.

4. «Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина , пройдя «Динамо» Минск (4-1). Челябинцы второй год подряд сыграют на этой стадии турнира. «Динамо» победило «Ак Барс» (4:3) и повело 3-2 в серии.

5. Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии-2025, Ферстаппен, получивший 5-секундный штраф за срезку на старте, – 2-й, Леклер – 3-й, Норрис – 4-й. Австралиец одержал третью победу в пяти гонках сезона и впервые стал лидером «Ф-1», Норрис отстает на 10 очков.

6. «Интер» проиграл «Болонье» (0:1) на выезде – Орсолини забил ножницами через себя на 94-й после аута Миранды и неудачной скидки Биссека. А «Милан» уступил дома «Аталанте» (0:1), нанеся один удар в створ.

«Наполи» догнал «Интер» по очкам в Серии А за 5 туров до конца сезона, команда Симоне Индзаги выше только за счет дополнительных показателей.

7. Кубок Стэнли. «Каролина» начала с победы серию с «Нью-Джерси» (4:1, 1-0), Свечников забил в пустые ворота . «Торонто» выиграл первый матч в серии с «Оттавой» (6:2, 1-0), трижды реализовав большинство – дебют Зуба в плей-офф вышел неудачным.

8. Роберт Левандовски пропустит финал Кубка Испании с «Реалом». Форвард «Барсы» выбыл на 3 недели из-за травмы, пишет Què T’hi Jugues.

9. Захар Бардаков ушел из СКА и подписал контракт новичка с «Колорадо» на сезон-2025/26.

10. «Байер» упустил победу над «Санкт-Паули» (1:1) и на 8 очков отстает от «Баварии» за туре до конца чемпионата Германии.

11. Плей-офф НБА. «Оклахома» уничтожила «Мемфис» с разницей «+51» , «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Хьюстон» и другие результаты .

12. Вокруг стадиона «Динамо» проведут крестный ход до конца апреля, чтобы снять проклятие с клуба, сообщает «Первый спорт».

13. «Байер» знает о желании Хаби Алонсо возглавить «Реал» и не будет препятствовать тренеру .

14. Владимир Путин стал лауреатом премии за лидерство Всемирной федерации этноспорта. Награду за него получил Дегтярев.

15. Экс-игрок «МЮ» Батт головой ударил охранника , увидевшего, как он мочится на стену во время вечеринки. Мужчину госпитализировали, Никки выписали полицейское предупреждение.

16. Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», стал вторым на турнире по силовому экстриму в Красноярске.

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