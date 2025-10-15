«Динамо» может зимой купить Ставера у «Рубина», отступные – 80 млн рублей. Альтернативы – Гудиев из «Акрона» и Бориско из «Балтики» (Иван Карпов)

«Динамо» может подписать нового голкипера ближайшей зимой.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , московский клуб изучает кандидатуру Евгения Ставера . В контракте голкипера с «Рубином » указаны отступные в размере 80 млн рублей.

Другие варианты – Виталий Гудиев из «Акрона» и Максим Бориско из «Балтики».

Отмечается, что в случае подписания еще одного вратаря «Динамо » должны будут покинуть либо Игорь Лещук, либо Андрей Кудравец.