Геннадий Орлов: «Вот Симонян был авторитетом, а что сказать про Станковича, если сравнить с Никитой, Нетто, Ловчевым, Черенковым? В «Спартаке» всегда были ребята интеллигентные»
– «Спартак» в атаке играет хорошо, но вот оборона... Посмотрим, что будет с приходом новых игроков. С появлением тоге же Джику вроде бы стало получше, но все равно еще усиление в эту линию необходимо.
Ну и для меня не очень понятны некоторые решения Станковича, который, например, ставит Литвинова на левый фланг обороны, как в игре с ЦСКА, а потом все меняет, то есть признает просчет. Но «Спартак» пока его не увольняет.
– Надо дать шанс?
– Не знаю. Мне непонятно, почему он так себя ведет. Это же «Спартак». Вот я на днях поздравлял Никиту Симоняна с днем рождения, дай бог ему здоровья, светлая голова! И я помню его и как игрока, и как тренера. Вот он был авторитетом.
А что можно сказать про Станковича, если поставить его в противовес с Симоняном? С Нетто, с Ловчевым, с Черенковым... Да и вообще в «Спартаке» всегда были ребята интеллигентные. И эта команда всегда нравилась болельщикам, – отметил комментатор.