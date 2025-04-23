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«Интер» – «Милан». 0:1 – Йович забил головой. Онлайн-трансляция

«Милан» играет с «Интером» в гостях в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 36-й минуте счет открыл форвард гостей Лука Йович – он поразил ворота ударом головой.

Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч! Футбол 1», а после окончания матча Кубка Гагарина будет транслировать «Матч ТВ».

Кубок. Полуфинал
23 апреля 19:00, Сан-Сиро
Интер
Второй тайм
0 - 1
-xG-
0′
Милан
2тайм
Перерыв
36’
  Йович
Интер
Жозеп Мартинес, Бастони, де Врей, Биссек, Димарко, Мхитарян, Аслани, Барелла, Дармиан, Мартинес, Тареми, Зоммер, Ди Дженнаро, Ачерби, Павар, Карлос Аугусто, Кокки, Фраттези, Чалханоглу, Беренбрух, Залевски, Арнаутович, Корреа
Запасные: Чалханоглу, Зоммер, Ди Дженнаро, Кокки, Беренбрух, Ачерби, Павар, Карлос Аугусто, Залевски, Корреа, Фраттези, Арнаутович
1тайм
Милан:
Меньян, Тео, Павлович, Габбия, Томори, Рейндерс, Фофана, Рафаэл Леау, Пулишич, Хименес, Йович, Спортьелло, Торрьяни, Бартезаги, Флоренци, Тиав, Терраччано, Бондо, Лофтус-Чик, Муса, Чуквуэзе, Абрахам, Жоау Феликс, Хименес, Соттиль
Запасные: Чалханоглу, Зоммер, Ди Дженнаро, Кокки, Беренбрух, Ачерби, Павар, Карлос Аугусто, Залевски, Корреа, Фраттези, Арнаутович
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Статистика Кубка Италии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoИнтер
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