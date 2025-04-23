2тайм
«Интер» – «Милан». 0:1 – Йович забил головой. Онлайн-трансляция
«Милан» играет с «Интером» в гостях в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 36-й минуте счет открыл форвард гостей Лука Йович – он поразил ворота ударом головой.
Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч! Футбол 1», а после окончания матча Кубка Гагарина будет транслировать «Матч ТВ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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