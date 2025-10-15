  • Спортс
  • Станкович об эмоциональности: «Я не терплю несправедливости, поэтому реагирую. После ошибок против «Спартака» я потеряю работу, а семьи – доход. Мажич же просто заменит судей»
36

Станкович об эмоциональности: «Я не терплю несправедливости, поэтому реагирую. После ошибок против «Спартака» я потеряю работу, а семьи – доход. Мажич же просто заменит судей»

Деян Станкович объяснил свою эмоциональность на бровке любовью к справедливости.

Ранее главный тренер «Спартака» был дисквалифицирован на месяц в соревнованиях под эгидой РФС из-за нецензурных высказываний в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2).

– Российские журналисты часто критикуют ваше поведение и бурные реакции. Они говорят, что вам стоит нанять кого-то, кто поможет вам контролировать эмоции и справляться со стрессом?

– Я не терплю несправедливости, поэтому и реагирую. Если ошибка во вред нам будет допущена один раз, ладно, я пойму. Но когда это повторится, как я могу не отреагировать?

И я знаю, что [глава комитета судей] Милорад Мажич – хороший человек, правый на 100%. Я читал его заявление о том, что он работает со своей командой, а я тренирую свою. И я полностью с этим согласен. Но после ошибок его команды [арбитров] против «Спартака» я потеряю работу, а десять семей потеряют доход, мы [в штабе] сразу же пострадаем.

Он же решит проблему внутри своей команды гораздо проще. Он заменит судей и двинется дальше, – заявил Станкович.

Станкович о критике: «Я мишень потому, что я иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Kurir
