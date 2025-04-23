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Камила Валиева: «Поддержка местного самоуправления и создание условий для их эффективной работы – важная часть развития всей страны»

Камила Валиева высказалась о поддержке местного самоуправления в России.

«Каждый раз, приезжая в свою родную Казань, я не перестаю удивляться, как город меняется в лучшую сторону. Новые парки, транспорт, благоустроенные дворы, яркие культурные и спортивные события – все это делает жизнь в городе комфортной и насыщенной!

И огромную роль в этом играют муниципальные лидеры. Здорово, что их работе сейчас уделяют особое внимание – например, в НЦ «Россия» прошел форум «Малая Родина – сила России», который стал важной площадкой для обмена лучшими практиками между муниципалитетами. Более того, в рамках форума были заключены соглашения о сотрудничестве, которые укрепят связи между регионами.

Я считаю, что поддержка местного самоуправления и создание условий для их эффективной работы – это важная часть развития всей страны!» – написала фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Камилы Валиевой
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