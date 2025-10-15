Александр Кокорин: «Многие умничают: у него карьера должна была сложиться по-другому, суперталант. А мне в 16 лет поставили диагноз – нельзя играть в футбол, больная спина всю жизнь»

Александру Кокорину говорили, что он не сможет играть в футбол.

– Интересно получается: чемпионом и капитаном вы стали после 30 на Кипре. Не совсем там, где этого можно было ожидать. Если бы лет 15 назад вам рассказали такой сценарий, сильно удивились бы?

– Да. Вообще своей жизни сильно бы удивился. Но, когда многие начинают умничать – вот, у него карьера должна была сложиться по-другому, суперталант, туда-сюда, – вспоминаю один момент: как в 16 лет поставили диагноз, что мне вообще нельзя играть в футбол.

Мы зашли с родителями к врачу, и та сказала: «Какой спорт?! Надевайте ему корсет на спину, иначе он будет инвалидом». Мама чуть ли не теряет сознание, а я, молодой, всерьез это не воспринимаю: что, мол, ты несешь, тетя, успокойся! И после этого в 17-18 лет попадаю в высшую лигу чемпионата России и играю за «Динамо».

– Это где ж вам такое сказали?

– В Институте хребта (Институте патологии позвоночника и суставов – Спортс”) в Харькове. Это ближайшая к моим родным Валуйкам специализированная клиника по позвоночнику. Туда и поехали. На всю жизнь это запомнил. И после такого быть кучу лет в любимой игре – это супер! – сказал форвард «Ариса».