Арда Гюлер: «Полностью доверяю Алонсо. Если скажет сыграть в воротах – куплю перчатки»

Арда Гюлер на многое готов ради Хаби Алонсо.

«Мне нравилась манера игры «Байера». В его футболе [в оборонительной фазе] ты часто остаешься один на один на чужой половине, это что-то вроде персонального прессинга. Тут нужен характер, агрессивный менталитет.

Как бы там ни было, я полностью доверяю его планам. Если однажды он попросит меня сыграть в воротах, я куплю перчатки», – сказал хавбек.