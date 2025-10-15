Арда Гюлер: «Полностью доверяю Алонсо. Если скажет сыграть в воротах – куплю перчатки»
Арда Гюлер на многое готов ради Хаби Алонсо.
«Мне нравилась манера игры «Байера». В его футболе [в оборонительной фазе] ты часто остаешься один на один на чужой половине, это что-то вроде персонального прессинга. Тут нужен характер, агрессивный менталитет.
Как бы там ни было, я полностью доверяю его планам. Если однажды он попросит меня сыграть в воротах, я куплю перчатки», – сказал хавбек.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
