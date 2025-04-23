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Петржела о матче легенд «Зенита»: «Не было бы СВО, 100% летел бы в Россию. В Чехии эта поездка может кого-то обидеть, однажды высказался про Гашека, так меня чуть не убили, ха-ха»

Властимил Петржела рассказал, что не может посетить Россию из-за политики.

25 мая на «Газпром Арене» состоится «Матч легенд», приуроченный к 100-летию «Зенита».

Приедете ли вы на матч легенд «Зенита»?

– Не знаю, не могу сейчас точно сказать, потому что в Россию приехать очень сложно. В Чехии такая атмосфера, что эта поездка может кого-то обидеть. Но про это не хочу говорить, потому что мои слова здесь, в Чехии, сразу переводят и это выходит против меня. Я уже один раз высказался по поводу Гашека, так меня чуть не убили, ха-ха.

У меня есть желание поехать на матч легенд. Если бы была нормальная ситуация, не было бы СВО, то я 100% летел бы в Россию. У меня там много хороших друзей, с которыми сейчас мы общаемся только по телефону. Я бы хотел их видеть, узнать, как они живут. Но, к сожалению, не могу, – сказал бывший главный тренер «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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