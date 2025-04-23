Петржела о матче легенд «Зенита»: «Не было бы СВО, 100% летел бы в Россию. В Чехии эта поездка может кого-то обидеть, однажды высказался про Гашека, так меня чуть не убили, ха-ха»
25 мая на «Газпром Арене» состоится «Матч легенд», приуроченный к 100-летию «Зенита».
– Приедете ли вы на матч легенд «Зенита»?
– Не знаю, не могу сейчас точно сказать, потому что в Россию приехать очень сложно. В Чехии такая атмосфера, что эта поездка может кого-то обидеть. Но про это не хочу говорить, потому что мои слова здесь, в Чехии, сразу переводят и это выходит против меня. Я уже один раз высказался по поводу Гашека, так меня чуть не убили, ха-ха.
У меня есть желание поехать на матч легенд. Если бы была нормальная ситуация, не было бы СВО, то я 100% летел бы в Россию. У меня там много хороших друзей, с которыми сейчас мы общаемся только по телефону. Я бы хотел их видеть, узнать, как они живут. Но, к сожалению, не могу, – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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