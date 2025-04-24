НБА. Первый раунд плей-офф. «Хьюстон» примет «Голден Стэйт», «Бостон» – «Орландо», «Кливленд» – «Майами»
Сегодня, 24 апреля, пройдут три матча первого раунда плей-офф НБА.
«Хьюстон» на своей площадке постарается сравнять счет в серии с «Голден Стэйт» (0-1), «Бостон» примет «Орландо» (1-0), «Кливленд» попытается увеличить преимущество в противостоянии с «Майами» (1-0).
Первый раунд
«Бостон» ведет в серии – 1-0.
«Кливленд» ведет в серии – 1-0.
«Голден Стэйт» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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