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НБА. Первый раунд плей-офф. «Хьюстон» примет «Голден Стэйт», «Бостон» – «Орландо», «Кливленд» – «Майами»

Сегодня, 24 апреля, пройдут три матча первого раунда плей-офф НБА.

«Хьюстон» на своей площадке постарается сравнять счет в серии с «Голден Стэйт» (0-1), «Бостон» примет «Орландо» (1-0), «Кливленд» попытается увеличить преимущество в противостоянии с «Майами» (1-0).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Бостон» ведет в серии – 1-0.

«Кливленд» ведет в серии – 1-0.

«Голден Стэйт» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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