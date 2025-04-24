НБА. Первый раунд плей-офф. «Хьюстон» примет «Голден Стэйт», «Бостон» – «Орландо», «Кливленд» – «Майами»

Сегодня, 24 апреля, пройдут три матча первого раунда плей-офф НБА.

«Хьюстон » на своей площадке постарается сравнять счет в серии с «Голден Стэйт» (0-1), «Бостон» примет «Орландо » (1-0), «Кливленд» попытается увеличить преимущество в противостоянии с «Майами » (1-0).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Бостон » ведет в серии – 1-0.

«Кливленд» ведет в серии – 1-0.

«Голден Стэйт » ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.