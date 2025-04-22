Овечкин зажег в плей-офф НХЛ, «Авангард» и «Салават» отыгрались с 1-3, Серия А перенесла матчи из-за смерти папы, Худайбердиева и Базин завершили карьеру, Генич считает, что «Матч» сильнее Okko и другие новости

1. Александр Овечкин стал главным героем первого матча серии «Вашингтона» и «Монреаля» (3:2 ОТ, 1-0) в первом раунде Кубка Стэнли. Он принес «столичным» победу в овертайме (первый такой гол в Кубке Стэнли!), а до этого забил и сделал результативную передачу в основное время. Это первые голы форварда в плей-офф с 2022 года, 970-й и 971-й по сумме с регуляркой – до рекорда Гретцки в данном зачете осталось 45 шайб.

Иван Демидов остался без очков в дебютном матче в плей-офф и схватил «минус 2». Также сегодня «Виннипег» удвоил преимущество в серии с «Сент-Луисом» (2:1, 2-0).

2. «Авангард» обыграл «Локомотив» (3:0) и перевел серию Кубка Гагарина в седьмой матч . Второй сезон подряд омский клуб отыгрался с 1-3 против Ярославля. Серебряков сделал 3-й шатаут за «Авангард» после перехода из СКА – сейчас Никита лучший вратарь плей-офф .

В другой серии не менее ожесточенная заруба: «Салават» обыграл «Спартак» (2:1 ОТ) и тоже продлил серию в седьмую игру . Таким образом, во 2-м раунде будет минимум два седьмых матча . Также впервые на данном этапе сыграют минимум 25 матчей .

3. Серия А перенесла все матчи понедельника из-за смерти папы римского Франциска . Сыграют в среду , и «Лацио» в гневе, ведь команда уже вернулась из Генуи в Рим .

Соболезнования по поводу смерти понтифика выразили «Реал» и «Барселона» , его память почтили Лионель Месси , Жозе Моуринью и другие представители спортивного мира .

4. Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершили карьеру . Егор, говоря о причинах, назвал отсутствие шансов поехать на олимпийский отбор , а Елизавета призналась, что ей будет тяжело смириться с нереализованными мечтами . Татьяна Тарасова считает, что эту пару в фигурном катании не запомнят .

5. Константин Генич дал большое и откровенное интервью Спортсу’‘ : рассказал о доходах от букмекеров , покупке BMW X7 и дома за 23 миллиона рублей , о брендовом шмоте и о том, в чем «Матч ТВ» сильнее Okko .

6. Алена Остапенко победила Арину Соболенко в финале теннисного турнира в Штутгарте и выиграла титул на грунте впервые с «Ролан Гаррос»-2017 . Соболенко в четвертый раз проиграла финал в Штутгарте – похоже, неуловимый Porsche придется покупать на свои деньги .

7. «Лидс» и «Бернли» вернулись в АПЛ , досрочно гарантировав себе два первых места в Чемпионшипе.

8. НБА. «Детройт» обыграл «Нью-Йорк» в гостях и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф (1-1).

9. «Барса» попросила Ла Лигу перенести матч с «Вальядолидом», но, вероятно, получит отказ, так как обратилась слишком поздно .

10. «Химки» не будут жаловаться в ЭСК из-за удара Вильмара Барриоса шипами сзади в голень Лукаса Веры.

11. У россиян 3 гола за «Спартак» – это худший результат в лиге. Лидирует «Локомотив» – 35 мячей.

12. Никита Кучеров вошел в топ-5 игроков текущего плей-офф НХЛ по версии ESPN.

13. Судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа назначен на финал Кубка Испании «Реал» – «Барселона».

14. Сергей Семак одержал 150-ю победу в РПЛ за 249 матчей. Быстрее этого достиг только Олег Романцев.

15. Баста получил премию «Добряк на вайбе» за достойное поведение на игре с «Броуками».

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