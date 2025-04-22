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  • Овечкин зажег в плей-офф НХЛ, «Авангард» и «Салават» отыгрались с 1-3, Серия А перенесла матчи из-за смерти папы, Худайбердиева и Базин завершили карьеру, Генич считает, что «Матч» сильнее Okko и другие новости
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Овечкин зажег в плей-офф НХЛ, «Авангард» и «Салават» отыгрались с 1-3, Серия А перенесла матчи из-за смерти папы, Худайбердиева и Базин завершили карьеру, Генич считает, что «Матч» сильнее Okko и другие новости

1. Александр Овечкин стал главным героем первого матча серии «Вашингтона» и «Монреаля» (3:2 ОТ, 1-0) в первом раунде Кубка Стэнли. Он принес «столичным» победу в овертайме (первый такой гол в Кубке Стэнли!), а до этого забил и сделал результативную передачу в основное время. Это первые голы форварда в плей-офф с 2022 года, 970-й и 971-й по сумме с регуляркой – до рекорда Гретцки в данном зачете осталось 45 шайб. 

Иван Демидов остался без очков в дебютном матче в плей-офф и схватил «минус 2». Также сегодня «Виннипег» удвоил преимущество в серии с «Сент-Луисом» (2:1, 2-0). 

2. «Авангард» обыграл «Локомотив» (3:0) и перевел серию Кубка Гагарина в седьмой матч. Второй сезон подряд омский клуб отыгрался с 1-3 против Ярославля. Серебряков сделал 3-й шатаут за «Авангард» после перехода из СКА – сейчас Никита лучший вратарь плей-офф.

В другой серии не менее ожесточенная заруба: «Салават» обыграл «Спартак» (2:1 ОТ) и тоже продлил серию в седьмую игру. Таким образом, во 2-м раунде будет минимум два седьмых матча. Также впервые на данном этапе сыграют минимум 25 матчей.

3. Серия А перенесла все матчи понедельника из-за смерти папы римского Франциска. Сыграют в среду, и «Лацио» в гневе, ведь команда уже вернулась из Генуи в Рим.

Соболезнования по поводу смерти понтифика выразили «Реал» и «Барселона», его память почтили Лионель Месси, Жозе Моуринью и другие представители спортивного мира.

4. Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершили карьеру. Егор, говоря о причинах, назвал отсутствие шансов поехать на олимпийский отбор, а Елизавета призналась, что ей будет тяжело смириться с нереализованными мечтами. Татьяна Тарасова считает, что эту пару в фигурном катании не запомнят.

5. Константин Генич дал большое и откровенное интервью Спортсу’‘: рассказал о доходах от букмекеров, покупке BMW X7 и дома за 23 миллиона рублей, о брендовом шмоте и о том, в чем «Матч ТВ» сильнее Okko.

6. Алена Остапенко победила Арину Соболенко в финале теннисного турнира в Штутгарте и выиграла титул на грунте впервые с «Ролан Гаррос»-2017. Соболенко в четвертый раз проиграла финал в Штутгарте – похоже, неуловимый Porsche придется покупать на свои деньги.

7. «Лидс» и «Бернли» вернулись в АПЛ, досрочно гарантировав себе два первых места в Чемпионшипе.

8. НБА. «Детройт» обыграл «Нью-Йорк» в гостях и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф (1-1). 

9. «Барса» попросила Ла Лигу перенести матч с «Вальядолидом», но, вероятно, получит отказ, так как обратилась слишком поздно.

10. «Химки» не будут жаловаться в ЭСК из-за удара Вильмара Барриоса шипами сзади в голень Лукаса Веры.

11. У россиян 3 гола за «Спартак» – это худший результат в лиге. Лидирует «Локомотив» – 35 мячей.

12. Никита Кучеров вошел в топ-5 игроков текущего плей-офф НХЛ по версии ESPN.

13. Судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа назначен на финал Кубка Испании «Реал» – «Барселона».

14. Сергей Семак одержал 150-ю победу в РПЛ за 249 матчей. Быстрее этого достиг только Олег Романцев.

15. Баста получил премию «Добряк на вайбе» за достойное поведение на игре с «Броуками».

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Газизов о Семаке: «Шесть чемпионств — пусть кто-то повторит. Уже в «Уфе» показал, что он большой тренер»

Михаил Дегтярев: «В России не хватает тренеров и спортивных инструкторов. Предложили президенту в этом году начать программу «Земский тренер»

Агент Дзюбы о футболке Артема со львом: «Ничего крамольного, никто не пытался принизить заслуги Лоськова. Как сказал бы Карпин: «Не нужно быть скуфами, товарищи»

Кристиан Хорнер с распечаткой отвечал на вопросы о штрафе Ферстаппена: «Не знаю, куда в этой ситуации Макс должен был подеваться в первом повороте»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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