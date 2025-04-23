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Александр Пак о патронах: «Регулярные поставки осуществить не получилось. В вопросах импортозамещения все также очень плачевно»

Александр Пак признал, что проблема с поставками патронов в Россию не решена.

– За три года вам удалось наладить бесперебойную систему доставки патронов, комплектующих к винтовкам, мазей для лыж в условиях санкций?

– Регулярные поставки осуществить не получилось. Как только ЕС видит какие-то бреши в своих санкциях, они тут же все это перекрывают.

Самая большая проблема для нас – винтовки и патроны. Мази можно купить в Финляндии и Германии, а патроны – такой продукт, который отслеживается от выхода с завода до потребителя.

Мы ищем пути, нам помогают наши партнеры, которых я не буду называть, но говорить о стабильных поставках пока не приходится. В вопросах импортозамещения все также очень плачевно.

Сколько мы ни говорим, что надо создавать комплекс «винтовка-патрон», но пока все до сих пор на стадии разговоров. Это государственная история, и пока государство не поставит такой задачи, вопрос не решится.

Горлопаны кричат, что СБР не может решить вопрос о производстве отечественных патронов, но у нас нет заводов, специалистов и сырья. Мы не занимаемся производством патронов. Мы участвуем в круглых столах и встречах, рассказываем, что нам нужно, какая конструкция нужна, но это вопрос государственный, а пока идет СВО, к этой проблеме можно и не возвращаться. Сейчас есть вопросы гораздо важнее спортивного оружия и боеприпасов к ним, – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: РБ Спорт
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