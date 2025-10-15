Петер Шмейхель: «Я говорил, что Хейлунд будет забивать по 25 голов, если получит поддержку. И посмотрите, что он делает в «Наполи» с де Брюйне и Мактоминеем. А «МЮ» берет Шешко – это странно»
«В «Манчестер Юнайтед» есть главный тренер, есть спортивный директор, технический директор, глава отдела скаутов. Там много людей, которые решают, кого подписать.
Подписание Беньямина Шешко мне кажется немного странным, потому что у нас уже был Расмус Хейлунд, который два года был лишен поддержки. Достаточно посмотреть на то, что он делает в «Наполи» с Кевином де Брюйне и Скоттом Мактоминеем. Он забивает голы.
Я постоянно говорил об этом в течение двух с половиной лет: Расмус Хейлунд будет забивать по 25 голов, но ему нужна поддержка. Мы отпустили его из-за статистики, потому что он мало забивал, и купили Беньямина Шешко, параллельно подписав Матеуса Кунью и Бриана Мбемо, которые могли бы обеспечить Хейлунду первоклассную поддержку», – сказал бывший голкипер «МЮ».