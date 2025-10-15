Петер Шмейхель: «Я говорил, что Хейлунд будет забивать по 25 голов, если получит поддержку. И посмотрите, что он делает в «Наполи» с де Брюйне и Мактоминеем. А «МЮ» берет Шешко – это странно»

Петер Шмейхель не в восторге от ухода Расмуса Хейлунда в «Наполи».

«В «Манчестер Юнайтед » есть главный тренер, есть спортивный директор, технический директор, глава отдела скаутов. Там много людей, которые решают, кого подписать.

Подписание Беньямина Шешко мне кажется немного странным, потому что у нас уже был Расмус Хейлунд, который два года был лишен поддержки. Достаточно посмотреть на то, что он делает в «Наполи » с Кевином де Брюйне и Скоттом Мактоминеем . Он забивает голы.

Я постоянно говорил об этом в течение двух с половиной лет: Расмус Хейлунд будет забивать по 25 голов, но ему нужна поддержка. Мы отпустили его из-за статистики, потому что он мало забивал, и купили Беньямина Шешко, параллельно подписав Матеуса Кунью и Бриана Мбемо, которые могли бы обеспечить Хейлунду первоклассную поддержку», – сказал бывший голкипер «МЮ».