«Локомотив» – «Авангард». 2:1 – Кулик отыграл один гол. Онлайн-трансляция

«Авангард» принимает «Локомотив» в 7-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте форвард хозяев Александр Радулов открыл счет в матче. На 31-й минуте Егор Сурин удвоил преимущество «Локомотива ». На 49-й защитник Евгений Кулик отыграл один гол.

В прямом эфире игру показывают Кинопоиск и «Матч ТВ».

Счет в серии: 3-3

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