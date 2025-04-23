«Локомотив» – «Авангард». 2:1 – Кулик отыграл один гол. Онлайн-трансляция
«Авангард» принимает «Локомотив» в 7-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 12-й минуте форвард хозяев Александр Радулов открыл счет в матче. На 31-й минуте Егор Сурин удвоил преимущество «Локомотива». На 49-й защитник Евгений Кулик отыграл один гол.
В прямом эфире игру показывают Кинопоиск и «Матч ТВ».
Счет в серии: 3-3
Главное о седьмых матчах в КХЛ: кто чаще побеждал, а кто отпускал серии с 1-3 и даже 0-3
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости