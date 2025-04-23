Голышев сдал положительную допинг-пробу. Капитан «Автомобилиста» временно отстранен («Советский спорт»)
Капитан «Автомобилиста» Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу.
Как сообщает «Советский спорт», 30-летний нападающий временно отстранен за положительную допинг-пробу, сданную после одного из матчей регулярного чемпионата.
Отстранение началось на прошлой неделе. Если употребление допинга будет доказано, то срок дисквалификации может составить до 4 лет.
В регулярке-2024/25 Анатолий Голышев провел 52 матча и набрал 36 (13+23) баллов. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 7 играх.
Защитник ЦСКА Седов сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Ранее по этой же причине отстранили Каменева (Алексей Шевченко)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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