Единая лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС принимает «Автодор», ЦСКА играет с «Пари НН»
Сегодня, 22 апреля, пройдут два матча четвертьфинала Единой лиги ВТБ.
Казанский УНИКС начинает серию с саратовским «Автодором», московский ЦСКА принимает «Пари Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до 3 побед)
Счет в серии равный – 0-0.
Счет в серии равный – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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