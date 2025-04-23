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Единая лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС принимает «Автодор», ЦСКА играет с «Пари НН»

Сегодня, 22 апреля, пройдут два матча четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

Казанский УНИКС начинает серию с саратовским «Автодором», московский ЦСКА принимает «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до 3 побед)

Счет в серии равный – 0-0.

Счет в серии равный – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoУНИКС
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЦСКА
logoАвтодор
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