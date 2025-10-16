  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Не сказал бы, что будет позорище – жестковато от Кокорина. Клубы смогут участвовать в ЛЧ, будут покупки сильных игроков». Глушаков о словах Александра про Россию в еврокубках
1

«Не сказал бы, что будет позорище – жестковато от Кокорина. Клубы смогут участвовать в ЛЧ, будут покупки сильных игроков». Глушаков о словах Александра про Россию в еврокубках

Денис Глушаков оценил высказывание Александра Кокорина.

Ранее нападающий «Ариса» высказался на тему возможного возвращения сборной России в еврокубки: «Думаю, будет позорище».

«Не сказал бы, что будет позорище. Жестковато Александр Кокорин сказал.

Надо понять, в каком мы состоянии. Хотелось бы посмотреть на наши клубы, когда нас вернут.

Думаю, когда наши клубы смогут участвовать в Лиге чемпионов, будут покупки сильных игроков, которые помогут хорошо вернуться», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoДенис Глушаков
logoвысшая лига Кипр
logoАлександр Кокорин
logoАрис Лимасол
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Позорище российского футбола – это Кокорин. Непозволительно говорить такие вещи, относиться так к коллегам». Губерниев о словах форварда «Ариса» про возвращение России в еврокубки
35вчера, 17:46
Главные новости
Игорь Семшов: «Станковича все поддерживают в России. Это футбольный человек – мы были двумя руками за, когда его назначили. Тем более кто до этого тренировал «Спартак» – даже не играющие»
116 минут назад
Орлов о ЦСКА: «Челестини отчасти повезло – команда была готовая, неплохо играла с Николичем. Глебов – удивительный! Не помню, чтобы такие были в России – яркая индивидуальность»
28 минут назад
Педри лучше всех пасует на чужой половине последние полгода. Витинья – 2-й, де Йонг – 4-й, Вальверде – 6-й, Модрич – 9-й
14вчера, 21:58
Шмейхель про «МЮ»: «Тратят 70+ млн на Шешко, когда в команде нет подходящей «шестерки» и есть проблемы с вратарями. Из-за ошибок голкиперов пропущены 9 голов только в этом сезоне»
11вчера, 21:21
Сперцян интересен «Галатасараю». Турки хотят сделать «Краснодару» предложение в январе (Ajansspor)
16вчера, 20:57
Кокорин о «Динамо»: «Не просто так нефарт, может, какой-то сглаз. «Арис» приглашает батюшку в начале каждого сезона – может, и им позвать? Что-то же не дает сбыться мечте»
15вчера, 20:47
«Марсель» и другие клубы Европы готовят предложения по Эндрику в январе. Форвард «Реала» рассчитывает на изменение ситуации в команде (ESPN)
21вчера, 20:21
Ван Дейк лучше всех защищается в воздухе последние полгода. Хейсен – 2-й, Араухо – 6-й, Монтес – 11-й, Дивеев – 17-й, Тормена – 26-й (CIES)
16вчера, 20:19
Льоренте о словах про очки: «Многие не поймут – не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Очки от искусственного света – не биохакерская мода, а необходимость, синий свет токсичен»
31вчера, 19:37
Мэр Бостона Ву о словах Трампа про перенос матчей ЧМ: «Мы живем в мире, где для драмы, контроля, для того, чтобы раздвинуть границы, звучат постоянные угрозы тем, кто не подчиняется»
37вчера, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Аргентина обыграла Колумбию, Франция по пенальти проиграла Марокко
244 минуты назад
Шикунов о словах Станковича про предвзятость: «Полная глупость. Он иностранец, а ведет себя непонятно как: носится по бровке, посылает всех, удаляется через матч, ведет себя некрасиво»
140 минут назад
Владелец «Брайтона» не поддержал возможность матча АПЛ в другой стране: «Лига с каждым сезоном становится популярнее, масштабнее и лучше. Другие чемпионаты отстают, возможно»
52 минуты назад
Холанд, Коке, Мората и Деулофеу поддержали высказывания Льоренте про очки и вред искусственного освещения: «Молодец»
2вчера, 22:06
Геннадий Орлов: «По игре «Спартака» есть вопрос только к Максименко. Он не спасает, чудит. Может, надо давать Помазуну больше играть»
5вчера, 21:59
Агкацев о Дзюбе: «Каждый матч с Артемом как стендап-выступление, он все комментирует на поле. В сборной он такие истории рассказывал, что у всех животы разрывались от смеха»
4вчера, 21:50
Гюлер о связке с Мбаппе в «Реале»: «Сравнение с Роналду и Озилом льстит, они добились огромных успехов. Мы прекрасно понимаем друг друга – иногда достаточно одного взгляда»
2вчера, 21:41
Сильянов после побед над Боливией и Ираном: «Выйти из группы на ЧМ или Евро мы бы смогли»
1вчера, 21:39
Вратарь «Рубина» Ставер интересен саудовскому клубу из топ-5 (Metaratings)
1вчера, 21:31
Де ла Фуэнте о Мерино: «Он на одном уровне с Педри, Родри, Ойарсабалем – фантастический и разносторонний игрок. У Испании выдающийся состав»
3вчера, 21:27