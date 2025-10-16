«Не сказал бы, что будет позорище – жестковато от Кокорина. Клубы смогут участвовать в ЛЧ, будут покупки сильных игроков». Глушаков о словах Александра про Россию в еврокубках
Денис Глушаков оценил высказывание Александра Кокорина.
Ранее нападающий «Ариса» высказался на тему возможного возвращения сборной России в еврокубки: «Думаю, будет позорище».
«Не сказал бы, что будет позорище. Жестковато Александр Кокорин сказал.
Надо понять, в каком мы состоянии. Хотелось бы посмотреть на наши клубы, когда нас вернут.
Думаю, когда наши клубы смогут участвовать в Лиге чемпионов, будут покупки сильных игроков, которые помогут хорошо вернуться», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
