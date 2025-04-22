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Никита Мазепин: «Всегда был последним, когда начинал в гонках. Если бы кто-то поставил рубль на мое попадание в «Ф-1» в 10 лет, стал бы миллиардером»

Никита Мазепин сообщил, что прошел путь от нуля в гонках до статуса лучшего.

Бывший пилот «Формулы-1», выступавший за «Хаас» в 2021 году и выигравший ралли-рейд «Шелковый путь» в 2022-м, поделился мнением о своем пути в автоспорте.

«Вызывает большое уважение, когда человек добирается до вершины и остается там, но это не то, что меня привлекает. Мне нравится путь от точки, когда ты не понимаешь, как это делать, до момента, когда становишься лучшим.

Я прошел такой путь в гонках. Я посвятил гонкам на асфальте 18 лет своей жизни. Немногие знают, но, когда я начинал в гонках, то был худшим в этом, всегда был последним. Если бы кто-то поставил рубль или доллар на то, что я попаду в «Формулу-1», когда мне было 10 лет, он стал бы миллиардером – шансы были нулевыми.

Затем я за семь месяцев научился гоняться на багги. Это совсем другая вещь, и единственное, объединяет [с болидами] – колеса и руль. Я выучился и выиграл ралли «Шелковый путь» с первого раза», – заявил Никита Мазепин.

Интервью Никиты Мазепина: выход из-под санкций, дружба с Хабибом, китайские авто

Где сейчас гонщики из России, светившие в «Формуле-1» или около нее

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Luka Rozajac
ралли Шелковый путь
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