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Сын Эрдогана: «Недопуск спортсменов к международным состязаниям по политическим мотивам не способствует укреплению мира и взаимопонимания»

Сын президента Турции Билал Эрдоган выступил за допуск российских спортсменов.

Эрдоган-младший является главой Всемирной конфедерации этноспорта. 

— Вы хорошо знаете мир большого спорта, как вы относитесь к вопросу возвращения России на Олимпийские игры?

— Если спорт действительно призван преодолевать границы, служить делу мира, то он не должен быть политизирован.

Спортсмены — это молодые люди, которые хотят соревноваться, добиваться успеха. Недопуск спортсменов к международным состязаниям по политическим мотивам не способствует укреплению мира и взаимопонимания. Эти спортсмены не имеют никакого отношения к политическим причинам, по которым их отстраняют от участия в соревнованиях.

Кроме того, нет четких правил, по которым можно их исключать. Вдруг мы видим, как российских спортсменов не допускают, а, например, израильские команды и атлеты участвуют повсюду. Это выглядит нелогично. И совсем несправедливо.

Именно поэтому двойные стандарты в спорте вредят самому спорту, снижают интерес людей к нему, к развитию. Конкуренция также страдает.

Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи, — сказал Билал Эрдоган.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
logoОлимпиада-2026
отстранение и возвращение России
Политика
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