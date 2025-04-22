«Динамо» сыграет с «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина. Серия стартует 28 апреля в Челябинске

«Динамо» сыграет с «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина.

Сегодня московская команда под руководством Алексея Кудашова победила «Ак Барс » (6:1) в 6-м матче второго раунда плей-офф, выиграв серию 4-2.

20 апреля «Трактор » обыграл минское «Динамо » в 5-м матче второго раунда со счетом 3:1 (4-1 в серии).

Таким образом, определилась первая пара полуфинала Кубка Гагарина: бело-голубые сыграют с командой тренера Бенуа Гру . Серия стартует 28 апреля в Челябинске.