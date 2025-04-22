«Динамо» сыграет с «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина. Серия стартует 28 апреля в Челябинске
«Динамо» сыграет с «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина.
Сегодня московская команда под руководством Алексея Кудашова победила «Ак Барс» (6:1) в 6-м матче второго раунда плей-офф, выиграв серию 4-2.
20 апреля «Трактор» обыграл минское «Динамо» в 5-м матче второго раунда со счетом 3:1 (4-1 в серии).
Таким образом, определилась первая пара полуфинала Кубка Гагарина: бело-голубые сыграют с командой тренера Бенуа Гру. Серия стартует 28 апреля в Челябинске.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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