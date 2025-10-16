Шикунов о словах Станковича про предвзятость: «Полная глупость. Он иностранец, а ведет себя непонятно как: носится по бровке, посылает всех, удаляется через матч, ведет себя некрасиво»

Александр Шикунов оценил слова Деяна Станковича про предвзятость.

Главный тренер «Спартака» ранее высказался о негативном отношении к себе: «Я мишень, потому что иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности» .

«Так говорить в интервью со стороны тренера – это совсем неправильно. Всех игроков, которые сейчас есть в «Спартаке», покупали под него. Станкович сам просил у руководства этих футболистов. В истории команды никогда не тратили такое количество денег на игроков. Всех футболистов он лично одобрил, после чего Кахигао их утверждал. Поэтому рассказывать, что тренеров в «Спартаке» было много, а может быть проблема в игроках… Станкович сам не может справиться с этим и приносить результат. Вопросы здесь к Станковичу, в первую очередь.

Предвзятое отношение к Станковичу из-за того, что он иностранец – это полная глупость. Во-первых, он серб и брат нашему народу. Во-вторых, у нас работали и итальянцы, и австрийцы – никаких вопросов там не было. Будет у тебя результат, какие могут быть претензии. У меня в «Ростове» работал Божович. Такой же серб. Он выиграл для команды Кубок России. Ни в одном клубе у Божовича не было проблем на этой почве. Он с уважением относится к нашей стране. Иногда мы себя так не любим, как Миодраг любит Россию. Это мой большой друг. Божович – хороший специалист и хороший человек.

Сербам гораздо легче привыкнуть к нашему чемпионату, чем тем же немцам. Поэтому не надо рассказывать сказки. Станкович иностранец, а ведет себя здесь непонятно как: носится по бровке, посылает всех, удаляется через матч и в целом ведет себя некрасиво. Надо сдерживать себя.

Ты в большом клубе, в большом городе и в большой стране. Уважай болельщиков «Спартака» и самого себя. Ты приехал сюда за большие деньги. Нужно давать результат», – сказал бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов.

