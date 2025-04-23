Кубок Стэнли. «Тампа» играет с «Флоридой», «Каролина» – с «Нью-Джерси», «Торонто» принимает «Оттаву», «Вегас» встречается с «Миннесотой»
«Тампа» принимает «Флориду» в 1-м матче стартового раунда Кубка Стэнли.
«Каролина» играет с «Нью-Джерси», «Торонто» проводит матч с «Оттавой», «Вегас» противостоит «Миннесоте».
Первый раунд
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 0-0
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости