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Кубок Стэнли. «Тампа» играет с «Флоридой», «Каролина» – с «Нью-Джерси», «Торонто» принимает «Оттаву», «Вегас» встречается с «Миннесотой»

«Тампа» принимает «Флориду» в 1-м матче стартового раунда Кубка Стэнли.

«Каролина» играет с «Нью-Джерси», «Торонто» проводит матч с «Оттавой», «Вегас» противостоит «Миннесоте».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoКубок Стэнли
результаты матчей
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