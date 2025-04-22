Защитник «Брюне» Крюгер выиграл ягненка в качестве приза лучшему игроку матча с «Хаугесунном». Он получит мясо осенью

«Брюне» подарил ягненка лучшему игроку матча.

«Брюне» обыграл «Хаугесунн » со счетом 3:1 в 3-м туре чемпионата Норвегии. Это первая победа команды после повышения в классе.

Лучшим игроком «Брюне» в этом матче был признан защитник Аксель Крюгер, реализовавший пенальти на 4-й минуте. В качестве приза он получил пасхального ягненка.

Животное временно вернется на ферму, где будет пастись несколько месяцев. Крюгер получит мясо осенью.

Фото: https://x.com/Bryne_FK/

Вратарь «Брюне» де Бур получил 4 упаковки яиц как приз лучшему игроку. Он дебютировал за клуб против «Буде-Глимт», отбил пенальти и сделал 3 сэйва

23-килограммовую тушу свиньи получил Ларсен из «Брюне» как приз игроку матча. Так соперники из «Вархауга» решили превзойти идею с наградой в виде яиц: «Поняли, что нам нужно действовать круче»