Защитник «Брюне» Крюгер выиграл ягненка в качестве приза лучшему игроку матча с «Хаугесунном». Он получит мясо осенью
«Брюне» обыграл «Хаугесунн» со счетом 3:1 в 3-м туре чемпионата Норвегии. Это первая победа команды после повышения в классе.
Лучшим игроком «Брюне» в этом матче был признан защитник Аксель Крюгер, реализовавший пенальти на 4-й минуте. В качестве приза он получил пасхального ягненка.
Животное временно вернется на ферму, где будет пастись несколько месяцев. Крюгер получит мясо осенью.
Фото: https://x.com/Bryne_FK/
Вратарь «Брюне» де Бур получил 4 упаковки яиц как приз лучшему игроку. Он дебютировал за клуб против «Буде-Глимт», отбил пенальти и сделал 3 сэйва
23-килограммовую тушу свиньи получил Ларсен из «Брюне» как приз игроку матча. Так соперники из «Вархауга» решили превзойти идею с наградой в виде яиц: «Поняли, что нам нужно действовать круче»
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