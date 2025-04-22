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  • Александр Мостовой: «Если Овечкин захочет тренировать, ему тоже получать лицензию? Мучают великих спортсменов. Не виноват, что меня наградила природа, чтобы я играл в футбол»
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Александр Мостовой: «Если Овечкин захочет тренировать, ему тоже получать лицензию? Мучают великих спортсменов. Не виноват, что меня наградила природа, чтобы я играл в футбол»

Александр Мостовой считает, что Александру Овечкину не нужна тренерская лицензия.

4 марта бывший игрок «Спартака» объявил, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А».

– Если Александр Овечкин захочет стать тренером, то ему, как и всем, тоже придется получать тренерскую лицензию? Не выглядит ли это смешно? Когда, например, Зинедин Зидан, который выиграл все, что только есть, будет сидеть в свои 40 или 50 лет за партой.

Мне многие задают вопрос, почему сильные в прошлом спортсмены, футболисты или хоккеисты, не тренируют? А я и говорю: вот поэтому и не тренируют, потому что их места занимают те, кто сами никогда не играли, но получили эту лицензию, на компьютере кого-то обыграли и все.

Такие люди и занимают эти места. Получается, что просто мучают великих спортсменов: меня, Овечкина. И много других фамилий могу еще назвать.

А как ты еще это сделаешь? Мы же люди воспитанные, мы по головам не ходим и в спину ничего не вставляем, как это многие делают.

– А вы для себя что-то новое узнали, когда получали тренерскую лицензию, во время обучения?

– В жизни всегда есть и будет что-то новое. Тут тоже что-то новое взял. Но я всегда говорил: правила в футболе не меняются. Мяч как был круглый, так и остался. Ворота как были такого размера, так и остались. Поэтому правила простые: забить как можно больше мячей в ворота и выиграть.

Понятное дело, есть какие-то моменты, которые касаются физической подготовки, но для этого есть тренеры по физподготовке, доктора. Я же не лезу в профессию доктора, хотя у меня уколов больше, чем у людей волос на голове.

Я же туда не лезу, потому что для этого они учились. А мы играли в футбол. Я же не виноват, что меня в детстве наградила природа, чтобы я играл в футбол.

Каждый должен заниматься своим делом, – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Мостовой о «чемпионской игре»: «Термин придумали журналисты. Мы, кто всю жизнь отдал футболу, никогда не делим игру на чемпионскую или какую-то другую»

Мама Овечкина о хейтерах: «Ну их на фиг. Обсуждают, как он забивает – в пустые ворота, сидя, боком, лежа. Какая разница? Пусть такой «доброжелатель» хотя бы один гол забьет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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