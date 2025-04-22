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  • Спортивный агент Митьков: «ИИХФ приняла решение о допуске России на Олимпиаду-2026 под российским флагом со всеми атрибутами»
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Спортивный агент Митьков: «ИИХФ приняла решение о допуске России на Олимпиаду-2026 под российским флагом со всеми атрибутами»

Спортивный агент Андрей Митьков заявил, что Россию допустят на Олимпиаду-2026.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от международных турниров. Решение об участии сборной в олимпийском хоккейном турнире в 2026 году еще не принято.

«Международная федерация хоккея уже приняла решение (или вот-вот примет, т.к. все согласовано) о допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года.

Разговор у меня шел о мужской команде, но алгоритм – по прецеденту – должен затронуть и женскую.

Но самое интересное, что речь идет – о выступлении именно под российским флагом, со всеми национальными атрибутами», – написал Митьков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Андрея Митькова
Андрей Митьков
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