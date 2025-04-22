Виктор Файзулин: «Современная молодежь недостаточно настойчивая, пасует перед проблемами. При первых же сложностях бросают футбол и идут в заправщики, курьеры. Не хватает духа, мечты»

Виктор Файзулин считает современную молодежь недостаточно целеустремленной.

– Что с детским клубом «Алгоритм»?

– Это изначально был недолгосрочный проект, рассчитанный на полтора-два года. Хотели посмотреть питерскую молодежь, которая никому не нужна. Сделали все возможное, чтобы ребята заиграли. 10-11 человек продолжили карьеру в профессиональном футболе. На этом тему закрыли. Это больше исследовательская работа была.

– И какие выводы сделали?

– В разных школах к ребятам по-разному относятся, даже в плане профессионализма, мотивации. Кто-то приходит – сосиску в тесте ест перед тренировкой. Кто-то упражнения на пресс ни разу в жизни не делал. Абсолютно разная подготовка.

Второй вывод: молодежь недостаточно обучают. Дефицит тренерских кадров – проблема не только Питера, но и всей страны. Однако главное, что я понял о современной молодежи – она недостаточно настойчивая, пасует перед проблемами. Причину ищут не в себе, а в других – тренерах, агентах. Вера в себя у них быстро угасает. При первых же сложностях бросают футбол и идут в заправщики, доставщики пищи. Не хватает духа, настойчивости, мечты, мотивации.

Не знаю, с чем это связано. Может быть, с менталитетом нашим. Все-таки культа футбола в России нет, мощной популяризации не ведется. Это чувствуется.

– Даже в Питере со всеми его победами этот культ не развился?

– В Питере он, может, и присутствует в каком-то виде. Я говорю в целом про российскую молодежь. Может, у нее сегодня слишком много соблазнов. Есть у него мечта – и он идет за ней. Но как только сложности возникают – пасует. Кому-то настойчивости не хватает, кому-то – мотивации. Вроде бы и была мечта, а оказывается – не такая уж и сильная.

Даже на протяжении моих 10 лет в «Зените» через команду проходила масса одаренных ребят из дубля. Классные, техничные, с потенциалом, а потом просто пропадали. Мне самому хотелось понять, в чем причина. С этой целью мы и создавали команду. Все, что хотел узнать, я получил, – сказал бывший полузащитник «Зенита».