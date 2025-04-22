Муравьева приступила к тренировкам в группе Мишина
Фигуристка Софья Муравьева приступила к тренировкам в группе Алексея Мишина.
Ранее спортсменка покинула академию Евгения Плющенко.
«Сегодня не только прекрасное солнце встретило меня в Питере, но и замечательные люди, «Юбилейный» и новая глава в моей жизни, спасибо, Алексей Николаевич, надеюсь, мы пройдем с вами интересный и яркий путь!)🫶🏻✊🏻» – написала Муравьева.
Муравьева – главный пример успешной работы Плющенко. Такой разрыв вредит обоим
«Битье льда и хамство тренерам». Так Плющенко расстался с главной ученицей
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Софьи Муравьевой
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