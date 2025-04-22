Муравьева приступила к тренировкам в группе Мишина

Фигуристка Софья Муравьева приступила к тренировкам в группе Алексея Мишина.

Ранее спортсменка покинула академию Евгения Плющенко.

«Сегодня не только прекрасное солнце встретило меня в Питере, но и замечательные люди, «Юбилейный» и новая глава в моей жизни, спасибо, Алексей Николаевич, надеюсь, мы пройдем с вами интересный и яркий путь!)🫶🏻✊🏻» – написала Муравьева.

Муравьева – главный пример успешной работы Плющенко. Такой разрыв вредит обоим

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