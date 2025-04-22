Медведев посоветовал Гашеку «аккуратнее переходить дорогу и навещать психиатра», отметив, что тот «страдает русофобией в форме бреда преследования». Экс-вратарь жаловался в ИИХФ и МОК

Дмитрий Медведев ответил Доминику Гашеку на письма в МОК из-за угроз убийством.

Ранее бывший президент России, поздравляя Александра Овечкина с рекордом по голам регулярных чемпионатах НХЛ, написал в своем телеграм-канале: «P. S. Ждем суицида безумного чеха».

В ответ на это Гашек сообщил , что отправил письма в ИИХФ и МОК из-за угрозы убийством со стороны Медведева.

«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования.

Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра», – процитировал Дмитрия Медведева его помощник Олег Осипов.

Гашек написал в ИИХФ и МОК, что экс-президент России Медведев угрожал его убить. Бывший вратарь составил письма из-за слов «ждем суицида безумного чеха»