Медведев посоветовал Гашеку «аккуратнее переходить дорогу и навещать психиатра», отметив, что тот «страдает русофобией в форме бреда преследования». Экс-вратарь жаловался в ИИХФ и МОК
Ранее бывший президент России, поздравляя Александра Овечкина с рекордом по голам регулярных чемпионатах НХЛ, написал в своем телеграм-канале: «P. S. Ждем суицида безумного чеха».
В ответ на это Гашек сообщил, что отправил письма в ИИХФ и МОК из-за угрозы убийством со стороны Медведева.
«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования.
Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра», – процитировал Дмитрия Медведева его помощник Олег Осипов.
Гашек написал в ИИХФ и МОК, что экс-президент России Медведев угрожал его убить. Бывший вратарь составил письма из-за слов «ждем суицида безумного чеха»
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