Власти США имеют право определять степень безопасности городов ЧМ-2026, заявили в ФИФА. Трамп ранее пригрозил лишить Бостон матчей турнира

Правительство США имеет право определять степень безопасности городов ЧМ-2026.

Об этом сообщили в ФИФА.

Президент страны Дональд Трамп ранее пригрозил лишить Бостон матчей ЧМ-2026 , если там «будет небезопасно»: «Я позвоню Джанни Инфантино, и он легко это сделает. Их мэр – умная, но радикально левая».

«Безопасность является главным приоритетом на всех мероприятиях ФИФА по всему миру.

За безопасность, безусловно, отвечают правительства. Они решают, что лучше всего подходит для обеспечения общественной безопасности.

Мы надеемся, что каждый из 16 городов, в которых мы будем проводить мероприятие, будет готов к успешному проведению и выполнению всех необходимых требований», – заявили в ФИФА .