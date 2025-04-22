«Динамо» выиграло серию у «Ак Барса» с 0-2, одержав 4 победы подряд во 2-м раунде Кубка Гагарина
«Динамо» одержало 4 подряд победы над «Ак Барсом» во 2-м раунде Кубка Гагарина.
Команда под руководством Алексея Кудашова выиграла 6-й матч второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 6:1.
«Динамо» потерпело 2 поражения кряду в двух первых матчах серии. Затем московский клуб одержал 4 победы подряд, выиграв серию 4-2.
Бело-голубые вышли в полуфинал Кубка Гагарина впервые с сезона-2012/13.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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