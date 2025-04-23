Кучеров при 2:6 от «Флориды» в 1-м матче серии: передача, 2 броска, 4 потери и «+1». Он провел на льду 23:15 – больше всех в «Тампе»
Никита Кучеров сделал передачу в 1-м матче серии с «Флоридой».
Форвард «Тампы» ассистировал Джейку Генцелу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Пантерс» (2:6, 0-1).
Сегодня 31-летний россиянин провел на льду 23 минуты 15 секунд (5:05 – в большинстве) – максимальный показатель игрового времени в составе «Лайтнинг».
Кучеров завершил встречу с полезностью «+1». Он дважды бросил в створ ворот, применил 1 силовой прием и допустил 4 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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