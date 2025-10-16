Игорь Семшов: «Станковича все поддерживают в России. Это футбольный человек – мы были двумя руками за, когда его назначили. Тем более кто до этого тренировал «Спартак» – даже не играющие»

Игорь Семшов заявил о поддержке Деяна Станковича в России.

Главный тренер «Спартака» ранее высказался о негативном отношении к себе: «Я мишень, потому что иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности» .

«Он здесь явно неправильно высказался. Его поддерживают здесь все. Тем более мы знаем, кто до этого тренировал «Спартак», какие люди приезжали – даже не играющие в футбол.

Честно говоря, когда его назначали, мы все были двумя руками за – это футбольный человек. Станкович играл на сумасшедшем уровне, да, как тренер он начинает свой путь в большом футболе. То, что это футбольный человек, говорит о многом, но то, что он эмоциональный…

Ты должен соизмерять свои возможности и силы – вести себя достойно. Тебя раз дисквалифицировали, два, три, ты выбегаешь на поле, пиджак снимаешь, ещё что‑то. Если сейчас это будет делать наш советский или российский тренер большого масштаба, то это будет неправильно.

Поэтому здесь его никто не поддержит, ему говорят, что он эмоциональный, что его надо наказывать, но в то же время по‑футбольному его все поддерживают.

Станковичу на третий раз дали только месяц дисквалификации. К нему здесь очень хорошо относятся. Да, мы обсуждаем игру «Спартака», говорим, что он немного задергал их.

Зато осенью прошлого года мы его возносили все, потому что уважаем. Кто‑то против него играл, кто‑то видел его игры по телевизору – это действительно мастер. Он зря так», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов .

