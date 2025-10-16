  • Спортс
  Орлов о ЦСКА: «Челестини отчасти повезло – команда была готовая, неплохо играла с Николичем. Глебов – удивительный! Не помню, чтобы такие были в России – яркая индивидуальность»
Орлов о ЦСКА: «Челестини отчасти повезло – команда была готовая, неплохо играла с Николичем. Глебов – удивительный! Не помню, чтобы такие были в России – яркая индивидуальность»

Геннадий Орлов оценил работу Фабио Челестини в ЦСКА.

В этом сезоне команда идет первой в таблице Мир РПЛ, набрав 24 очка в 11 матчах.

«Очень удачно пришел новый главный тренер Челестини в ЦСКА, быстро во всем разобрался. Я помню одно из первых его интервью, когда он сказал – мол, ребята, у вас прессинг неправильный! И он его перестроил.

И посмотрите, как эти ребята преобразились – бегут, радуются, играют в удовольствие. Кисляка, конечно, надо отметить, но еще и Глебова – при таком небольшом росте он набирает такую скорость и имеет очень хорошие «тормоза», то есть, здорово меняет направление в беге, в меру хладнокровен. Удивительный игрок! Я не помню, чтобы такие были в России – это яркая индивидуальность.

Ну а с Челестини – редкий случай, чтобы тренер вот так пришел и сразу попал, все увидел, понял. Хотя отчасти ему повезло – все же там была уже готовая команда, она играла неплохо с Николичем.

Это как в свое время повезло Петржеле, когда он пришел и получил молодых ребят, которые подошли к нужному моменту. И Петржела нашел с ними общий язык, и был веселый футбол, который всем нравился», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
