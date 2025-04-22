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Бартон провозгласил себя папой римским: «Отныне он будет именоваться Джозеф Бартон II, Верховный Первосвященник Вселенской Церкви, Епископ Рима, Наместник Христа и Слуга слуг Божьих»

Джоуи Бартон в штуку провозгласил себя Папой Римским.

Вчера в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск. 

«Urbi et Orbi (название торжественного папского благословения – Спортс’‘).

Мы с радостью возвещаем миру, что под водительством Святого Духа и Святой Коллегии Кардиналов Джозеф Бартон избран на трон святого Петра.

Отныне он будет именоваться Папа Джозеф Бартон II, Верховный Первосвященник Вселенской Церкви, Епископ Рима, Наместник Христа и Слуга слуг Божьих.

«Habemus Papam!» (У нас есть Папа! – Спортс’‘) Да зазвонят колокола, и да возрадуются верующие!» – написал бывший полузащитник «Ман Сити».

Отметим, что экс-футболист, игравший также за «Ньюкасл», «Марсель», «КПР» и сборную Англии, сменил название в аккаунте X c Джоуи Бартон на Папа Джозеф Бартон II.

Он также опубликовал свое изображение в папском облачении.

Изображение: x.com/Joey7Barton

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Джоуи Бартона в X
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