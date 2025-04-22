Бартон провозгласил себя папой римским: «Отныне он будет именоваться Джозеф Бартон II, Верховный Первосвященник Вселенской Церкви, Епископ Рима, Наместник Христа и Слуга слуг Божьих»
Вчера в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск.
«Urbi et Orbi (название торжественного папского благословения – Спортс’‘).
Мы с радостью возвещаем миру, что под водительством Святого Духа и Святой Коллегии Кардиналов Джозеф Бартон избран на трон святого Петра.
Отныне он будет именоваться Папа Джозеф Бартон II, Верховный Первосвященник Вселенской Церкви, Епископ Рима, Наместник Христа и Слуга слуг Божьих.
«Habemus Papam!» (У нас есть Папа! – Спортс’‘) Да зазвонят колокола, и да возрадуются верующие!» – написал бывший полузащитник «Ман Сити».
Отметим, что экс-футболист, игравший также за «Ньюкасл», «Марсель», «КПР» и сборную Англии, сменил название в аккаунте X c Джоуи Бартон на Папа Джозеф Бартон II.
Он также опубликовал свое изображение в папском облачении.
Изображение: x.com/Joey7Barton
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий