Плющенко – Муравьевой после ее перехода к Мишину: «Это лучшее решение для твоей дальнейшей карьеры, которое я не мог не поддержать, несмотря на наши сложные отношения в конце сезона»

Плющенко – Муравьевой после ее перехода к Мишину: «Это лучшее решение для твоей дальнейшей карьеры, которое я не мог не поддержать, несмотря на наши сложные отношения в конце сезона»
12 апреля стало известно, что Софья Муравьева покинула академию Евгения Плющенко. Сегодня она приступила к тренировкам в группе Алексея Мишина.
«Соня, мы прошли с тобой 5-летний путь. Он был интересным и ярким! Были программы, которые раскрыли тебя как высококлассную спортсменку! Выучили с тобой тройной аксель, который тебя поднял на совершенно другой уровень!
Впереди у тебя новый путь – у Великого Алексея Николаевича Мишина – это лучшее решение для твоей дальнейшей карьеры, которое я не мог не поддержать, несмотря на наши сложные отношения в конце сезона.
Буду следить за твоими успехами под руководством твоего нового штаба! У тебя прекрасный наставник, с которым я прошел 20-летний ярчайший путь в своей карьере. Ты все сможешь! Я в тебя верю!» – написал Плющенко.
«Битье льда и хамство тренерам». Так Плющенко расстался с главной ученицей
Муравьева – главный пример успешной работы Плющенко. Такой разрыв вредит обоим
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий