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Плющенко – Муравьевой после ее перехода к Мишину: «Это лучшее решение для твоей дальнейшей карьеры, которое я не мог не поддержать, несмотря на наши сложные отношения в конце сезона»

Плющенко обратился к фигуристке Муравьевой после ее перехода к Мишину.

12 апреля стало известно, что Софья Муравьева покинула академию Евгения Плющенко. Сегодня она приступила к тренировкам в группе Алексея Мишина.

«Соня, мы прошли с тобой 5-летний путь. Он был интересным и ярким! Были программы, которые раскрыли тебя как высококлассную спортсменку! Выучили с тобой тройной аксель, который тебя поднял на совершенно другой уровень!

Впереди у тебя новый путь – у Великого Алексея Николаевича Мишина – это лучшее решение для твоей дальнейшей карьеры, которое я не мог не поддержать, несмотря на наши сложные отношения в конце сезона.

Буду следить за твоими успехами под руководством твоего нового штаба! У тебя прекрасный наставник, с которым я прошел 20-летний ярчайший путь в своей карьере. Ты все сможешь! Я в тебя верю!» – написал Плющенко.

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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
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