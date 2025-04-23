  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Василевский пропустил 6 шайб в 1-й игре серии с «Флоридой», отразив 10 из 16 бросков. Его 62,5% сэйвов в матче – худший результат в плей-офф НХЛ за карьеру
12

Василевский пропустил 6 шайб в 1-й игре серии с «Флоридой», отразив 10 из 16 бросков. Его 62,5% сэйвов в матче – худший результат в плей-офф НХЛ за карьеру

Андрей Василевский пропустил 6 шайб в 1-й игре серии с «Флоридой».

Вратарь «Тампы» вышел в старте на первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Пантерс» (2:6, 0-1). 

Россиянин отразил 10 из 16 бросков по своим воротам (62,5%). Процент сэйвов в одном матче плей-офф стал для него худшим за карьеру в лиге. 

Добавим, что матч с 6+ пропущенными шайбами стал для Василевского 6-м в розыгрышах Кубка Стэнли. Личный антирекорд – по 7 пропущенных голов (в играх с «Колорадо» в 2022 году и с «Торонто» в 2023-м). 

Василевский пропустил 5 шайб после первых 11 бросков «Флориды» в 1-м матче серии

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
logoТампа-Бэй
logoКубок Стэнли
logoАндрей Василевский
logoФлорида
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Бобровский отразил 20 из 22 бросков «Тампы» в 1-м матче серии. У него 46 побед в плей-офф НХЛ – 5-е место среди европейских вратарей
11 минут назад
Ткачак вернулся в состав «Флориды» и набрал 2+1 в 1-м матче серии с «Тампой». Мэттью не играл с февраля из-за травмы, полученной на Турнире 4 наций
121 минуту назадВидео
Кучеров при 2:6 от «Флориды» в 1-м матче серии: передача, 2 броска, 4 потери и «+1». Он провел на льду 23:15 – больше всех в «Тампе»
1346 минут назад
Кубок Стэнли. «Тампа» пропустила 6 шайб от «Флориды», «Вегас» принимает «Миннесоту», «Торонто» одолел «Оттаву» в овертайме, «Каролина» победила «Нью-Джерси»
326сегодня, 03:30Live
«Сиэтл» назначил Боттерилла генменеджером. Фрэнсис перешел на пост президента по хоккейным операциям
сегодня, 03:15
«Торонто» повел 2-0 в серии с «Оттавой», выиграв 2-й матч дома (3:2 ОТ). Доми впервые в карьере забил в овертайме игры плей-офф
1сегодня, 02:46
Василевский пропустил 5 шайб после первых 11 бросков «Флориды» в 1-м матче серии
6сегодня, 02:22
«Флорида» забросила «Тампе» 2 шайбы за 14 секунд во 2-м периоде 1-го матча серии. Это рекорд «Пантерс» в плей-офф
сегодня, 02:10
Кто круче Капризова? Сравните его результативность с другими звездами
вчера, 23:00Тесты и игры
Кудашов о том, кто сильнее – Ротенберг или Гатиятулин: «Следующий вопрос»
38вчера, 22:04
Ко всем новостям
Последние новости
Бринд’Амор выиграл 40 матчей в плей-офф во главе «Каролины» – на 1 больше, чем в качестве игрока «Харрикейнс»
2сегодня, 03:30
Мартинук забросил победную шайбу в меньшинстве во 2-м матче серии с «Нью-Джерси». Только у него и Ахо по 2 таких гола в плей-офф в истории «Каролины»
сегодня, 02:58
Андерсен – 5-й действующий вратарь с 40+ победами в плей-офф НХЛ. Он отразил 25 из 26 бросков «Нью-Джерси» во 2-м матче серии и стал 1-й звездой
сегодня, 02:34
Орлов сделал пас на победный гол в матче с «Нью-Джерси», «Каролина» ведет 2-0 в серии
сегодня, 01:19
Бабаев о Никишине: «Каролина» – тяжелая организация, Александру нужно доверие, игровое время, тогда прогресс будет. Не думаю, что он подвинет Орлова, это разные игроки»
1вчера, 20:42
130 шайб заброшено в 23 играх второго раунда Кубка Гагарина – это рекорд. В 2011 году было 129 голов в 24 матчах
3вчера, 19:25
Кожевников о 7-м матче в серии «Спартак» – «Салават»: «Опасений за красно-белых нет, шансы равны. В шестой игре уфимцам повезло чуть больше»
13вчера, 17:38
Щитов о демарше Комтуа перед СМИ: «Неуважение к представителям страны, все‑таки он из‑за границы. Он и на льду так себя ведет – слишком много показухи»
20вчера, 17:05
Пашков об уходе Кузнецова из СКА: «Не выдержал психологического давления в КХЛ, был подвержен травмам. От него ожидали другого, сезон неудачный»
9вчера, 16:34
Кноблаух о результативной ошибке Бушара с «Лос-Анджелесом»: «Он создал много хороших розыгрышей в атаке. Не уверен, что у «Эдмонтона» чья-то игра была идеальной»
5вчера, 10:55