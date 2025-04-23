Василевский пропустил 6 шайб в 1-й игре серии с «Флоридой», отразив 10 из 16 бросков. Его 62,5% сэйвов в матче – худший результат в плей-офф НХЛ за карьеру

Андрей Василевский пропустил 6 шайб в 1-й игре серии с «Флоридой».

Вратарь «Тампы » вышел в старте на первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Пантерс» (2:6, 0-1).

Россиянин отразил 10 из 16 бросков по своим воротам (62,5%). Процент сэйвов в одном матче плей-офф стал для него худшим за карьеру в лиге.

Добавим, что матч с 6+ пропущенными шайбами стал для Василевского 6-м в розыгрышах Кубка Стэнли. Личный антирекорд – по 7 пропущенных голов (в играх с «Колорадо» в 2022 году и с «Торонто» в 2023-м).

Василевский пропустил 5 шайб после первых 11 бросков «Флориды» в 1-м матче серии