Капризов набрал 2+1 во 2-м матче серии с «Вегасом» и стал 1-й звездой. У него 5 очков в 2 играх в плей-офф НХЛ – делит лидерство с Шайфли

Кирилл Капризов набрал 2+1 во 2-м матче серии с «Вегасом» и стал 1-й звездой.

Форвард «Миннесоты» сделал дубль и прибавил к нему результативную передачу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Голден Найтс» (5:2, 1-1).

В первом периоде Кирилл ассистировал Мэттью Болди, открывшему счет в матче. Во втором периоде он сделал счет 4:0, а в концовке встречи поразил пустые ворота броском через всю площадку.

На счету 27-летнего россиянина стало 5 (2+3) очков в 2 играх в текущем плей-офф. Он делит лидерство в гонке бомбардиров с Марком Шайфли из «Виннипега» (2+3 в 2 играх).

Сегодня Капризов (19:55, 1:09 – в большинстве, полезность «+2») реализовал 2 из 4 бросков в створ, отметился 4 блоками и 2 силовыми приемами.