  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Капризов набрал 2+1 во 2-м матче серии с «Вегасом» и стал 1-й звездой. У него 5 очков в 2 играх в плей-офф НХЛ – делит лидерство с Шайфли
Видео
10

Капризов набрал 2+1 во 2-м матче серии с «Вегасом» и стал 1-й звездой. У него 5 очков в 2 играх в плей-офф НХЛ – делит лидерство с Шайфли

Кирилл Капризов набрал 2+1 во 2-м матче серии с «Вегасом» и стал 1-й звездой.

Форвард «Миннесоты» сделал дубль и прибавил к нему результативную передачу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Голден Найтс» (5:2, 1-1). 

В первом периоде Кирилл ассистировал Мэттью Болди, открывшему счет в матче. Во втором периоде он сделал счет 4:0, а в концовке встречи поразил пустые ворота броском через всю площадку. 

На счету 27-летнего россиянина стало 5 (2+3) очков в 2 играх в текущем плей-офф. Он делит лидерство в гонке бомбардиров с Марком Шайфли из «Виннипега» (2+3 в 2 играх). 

Сегодня Капризов (19:55, 1:09 – в большинстве, полезность «+2») реализовал 2 из 4 бросков в створ, отметился 4 блоками и 2 силовыми приемами. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoМиннесота
logoКирилл Капризов
logoВегас
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoМарк Шайфли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Стэнли. «Тампа» пропустила 6 шайб от «Флориды», «Вегас» проиграл «Миннесоте», «Торонто» одолел «Оттаву» в овертайме, «Каролина» победила «Нью-Джерси»
36433 минуты назад
Мэттью Ткачак после 6:2 в 1-м матче серии с «Тампой»: «Я очень соскучился по этим эмоциям и атмосфере. У них отличная команда. Всем во «Флориде» нужно показать себя»
150 минут назад
«Тампа» провела большую часть 1-го матча серии с «Флоридой» с 10 форвардами. Клуб заявил на игру 11 нападающих и 7 защитников, Сирелли получил травму
15сегодня, 05:10
«Амур» назначил Филимонова генменеджером – он много лет был тренером вратарей клуба. Контракт с Покотило, работавшим с 2021 года, расторгнут по соглашению сторон
9сегодня, 04:50
Бобровский отразил 20 из 22 бросков «Тампы» в 1-м матче серии. У него 46 побед в плей-офф НХЛ – 5-е место среди европейских вратарей
2сегодня, 04:30
Ткачак вернулся в состав «Флориды» и набрал 2+1 в 1-м матче серии с «Тампой». Мэттью не играл с февраля из-за травмы, полученной на Турнире 4 наций
3сегодня, 04:20Видео
Кучеров при 2:6 от «Флориды» в 1-м матче серии: передача, 2 броска, 4 потери и «+1». Он провел на льду 23:15 – больше всех в «Тампе»
25сегодня, 03:55
Василевский пропустил 6 шайб в 1-й игре серии с «Флоридой», отразив 10 из 16 бросков. Его 62,5% сэйвов в матче – худший результат в плей-офф НХЛ за карьеру
19сегодня, 03:45
«Сиэтл» назначил Боттерилла генменеджером. Фрэнсис перешел на пост президента по хоккейным операциям
2сегодня, 03:15
«Торонто» повел 2-0 в серии с «Оттавой», выиграв 2-й матч дома (3:2 ОТ). Доми впервые в карьере забил в овертайме игры плей-офф
1сегодня, 02:46
Ко всем новостям
Последние новости
Тай и Макс Доми – 5-й в истории НХЛ дуэт отца и сына с победными голами в плей-офф за одну франшизу. Оба забили «Оттаве» за «Торонто»
130 минут назад
Куликов в 1-м матче серии с «Тампой»: передача, 5 хитов, 1 бросок и 1 блок за 20:00
1сегодня, 04:40Видео
Бринд’Амор выиграл 40 матчей в плей-офф во главе «Каролины» – на 1 больше, чем в качестве игрока «Харрикейнс»
3сегодня, 03:30
Мартинук забросил победную шайбу в меньшинстве во 2-м матче серии с «Нью-Джерси». Только у него и Ахо по 2 таких гола в плей-офф в истории «Каролины»
1сегодня, 02:58
Андерсен – 5-й действующий вратарь с 40+ победами в плей-офф НХЛ. Он отразил 25 из 26 бросков «Нью-Джерси» во 2-м матче серии и стал 1-й звездой
сегодня, 02:34
Орлов сделал пас на победный гол в матче с «Нью-Джерси», «Каролина» ведет 2-0 в серии
сегодня, 01:19Видео
Бабаев о Никишине: «Каролина» – тяжелая организация, Александру нужно доверие, игровое время, тогда прогресс будет. Не думаю, что он подвинет Орлова, это разные игроки»
1вчера, 20:42
130 шайб заброшено в 23 играх второго раунда Кубка Гагарина – это рекорд. В 2011 году было 129 голов в 24 матчах
3вчера, 19:25
Кожевников о 7-м матче в серии «Спартак» – «Салават»: «Опасений за красно-белых нет, шансы равны. В шестой игре уфимцам повезло чуть больше»
14вчера, 17:38
Щитов о демарше Комтуа перед СМИ: «Неуважение к представителям страны, все‑таки он из‑за границы. Он и на льду так себя ведет – слишком много показухи»
21вчера, 17:05