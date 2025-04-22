«Айлендерс» уволили генменеджера Ламорелло, работавшего с 2018-го. Клуб не вышел в плей-офф впервые с 2022 года
«Айлендерс» не продлят контракт с генеральным менеджером Лу Ламорелло.
Пресс-служба клуба объявила, что контракт с 82-летним специалистом не будет продлен. С этого момента операционный партнер Джон Коллинс возглавит поиск нового генерального менеджера. Ламорелло занимал этот пост с 2018 года.
Напомним, клуб из Нью-Йорка занял 12-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
«Айлендерс» выражают искреннюю благодарность Лу Ламорелло за выдающуюся преданность клубу на протяжении последних семи лет.
Его самоотдача полностью соответствует уровню Зала хоккейной славы, в который он заслуженно входит», – говорится а заявлении клуба.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Айлендерс»
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