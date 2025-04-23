«Барса» не проигрывает в Ла Лиге в 2025-м – 12 побед и 2 ничьих

«Барселона» не терпит поражений в чемпионате Испании в 2025 году.

Команда Ханси Флика обыграла «Мальорку» в 33-м туре (1:0).

В этом году у «Барселоны» в Ла Лиге 12 побед и 2 ничьих. Последнее поражение было в декабре – 1:2 от «Атлетико».

Команда лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая «Реал» на 7 баллов (у «Мадрида» игра в запасе).

Следующий матч у каталонцев – финал Кубка Испании против «Реала» 26 апреля.