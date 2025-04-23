59

«Барса» не проигрывает в Ла Лиге в 2025-м – 12 побед и 2 ничьих

«Барселона» не терпит поражений в чемпионате Испании в 2025 году.

Команда Ханси Флика обыграла «Мальорку» в 33-м туре (1:0). 

В этом году у «Барселоны» в Ла Лиге 12 побед и 2 ничьих. Последнее поражение было в декабре – 1:2 от «Атлетико».

Команда лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая «Реал» на 7 баллов (у «Мадрида» игра в запасе).

Следующий матч у каталонцев – финал Кубка Испании против «Реала» 26 апреля. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoМальорка
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Барсы» рекорд Ла Лиги по ударам в 1-м тайме без гола минимум с сезона-2003/04 – 24
12сегодня, 21:18
У «Барсы» 24:0 по ударам в 1-м тайме с «Мальоркой». Гости забили на 45-й, но гол Морея отменили из-за офсайда
8сегодня, 20:40Фото
У «Барсы» 25 ударов в каркас ворот в сезоне Ла Лиги – больше всех. «Реал» – третий
6сегодня, 20:20
Главные новости
Флик об 1:0 с «Мальоркой»: «Барса» допустила меньше ошибок, чем в прошлых матчах, я доволен. Педри невероятен с мячом и без него, трудно сказать, каков его предел»
919 минут назад
Пеп о 2:1 с «Астон Виллой»: «Мы не привыкли побеждать на последних минутах – это свойственно «Ливерпулю». Сезон неудачный, неважно, выйдет ли «Ман Сити» в финал Кубка и в ЛЧ»
225 минут назад
Матч «Интера» с «Ромой» перенесли на 27 апреля. Игра с «Барсой» в полуфинале ЛЧ – 30-го
1643 минуты назад
«Барселона» обыграла «Мальорку» – 1:0. Ольмо забил на 46-й
70158 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Мальорку», «Валенсия» сыграла 1:1 с «Эспаньолом», «Реал» встретится в гостях с «Хетафе» в среду
3859 минут назад
Бартон про определение британским судом понятия «женщина»: «Назвать себя женщиной – не значит перекрыть биологию, как бы тяжело ни протекало психическое заболевание»
26сегодня, 21:18
«ПСЖ» не проигрывает на выезде 39 матчей подряд – это рекорд топ-5 лиг. У «Милана» было 38 в 1991-1993-м
12сегодня, 20:59
«Манчестер Сити» дожал «Астон Виллу» – 2:1. Матеуш Нунеш забил на 94-й
43сегодня, 20:58
Чемпионат Англии. «Ман Сити» победил «Астон Виллу», «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас» в среду, матчи «МЮ» и «Ливерпуля» пройдут в воскресенье
183сегодня, 20:57
Чемпионат Франции. «ПСЖ» без Сафонова упустил победу над «Нантом» в гостях – 1:1. Дуглас Соарес забил на 83-й
13сегодня, 20:36
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Сити» Ортега о пенальти «Виллы»: «Нам говорили, что если эпизод 50 на 50, ВАР не должен вмешиваться. Это как раз такой случай»
129 минут назад
У «Барсы» рекорд Ла Лиги по ударам в 1-м тайме без гола минимум с сезона-2003/04 – 24
12сегодня, 21:18
«Ман Сити» не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед, 2 ничьих. Дальше – полуфинал Кубка с «Ноттингемом»
7сегодня, 20:59
Только «ПСЖ» не проигрывает в чемпионате в этом сезоне в топ-5 лиг. У парижан 24 победы и 6 ничьих в Лиге 1
2сегодня, 20:44
У «Барсы» 24:0 по ударам в 1-м тайме с «Мальоркой». Гости забили на 45-й, но гол Морея отменили из-за офсайда
8сегодня, 20:40Фото
У «Барсы» 25 ударов в каркас ворот в сезоне Ла Лиги – больше всех. «Реал» – третий
6сегодня, 20:20
Сане интересен «Аль-Иттихаду» и «Арсеналу». Хавбек хочет продлить контракт с «Баварией» – новое соглашение еще не подписано (TZ)
4сегодня, 20:04
«Ман Сити» получил от УЕФА 5,17 млн евро за выступления игроков в сборных с 2020-го по 2024-й – больше, чем любой другой клуб
1сегодня, 18:58
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду одолел «Дамак», «Аль-Ахли» Фирмино победил «Аль-Вахду»
4сегодня, 18:25
Галактионов о целях «Локомотива»: «Задачу в Кубке ставим себе сами – считаем, что можем выиграть. В РПЛ еще будут сюрпризы, есть смысл готовиться лишь к следующему матчу»
2сегодня, 17:59