«Барса» не проигрывает в Ла Лиге в 2025-м – 12 побед и 2 ничьих
«Барселона» не терпит поражений в чемпионате Испании в 2025 году.
Команда Ханси Флика обыграла «Мальорку» в 33-м туре (1:0).
В этом году у «Барселоны» в Ла Лиге 12 побед и 2 ничьих. Последнее поражение было в декабре – 1:2 от «Атлетико».
Команда лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая «Реал» на 7 баллов (у «Мадрида» игра в запасе).
Следующий матч у каталонцев – финал Кубка Испании против «Реала» 26 апреля.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости