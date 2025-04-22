Мама Овечкина о хейтерах: «Ну их на фиг. Обсуждают, как он забивает – в пустые ворота, сидя, боком, лежа. Какая разница? Пусть такой «доброжелатель» хотя бы один гол забьет»

Мама Александра Овечкина осудила хейтеров российского форварда.

В текущем сезоне Александр Овечкин побил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Сейчас в его активе 897 шайб.

– Он достиг всего этого не просто так, по щелчку пальцев, а за счет колоссального труда и большого желания в течение стольких лет.

Иногда даже с ужасом думаю – двадцать лет, почти девятьсот голов. Это же просто обалдеть можно! И есть еще какие-то «доброжелатели», которые хают Сашу.

– Да не обращайте внимания. У каждого большого спортсмена и просто известного человека есть те, кто его не любят. Зато смотрите, кто поздравил: Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Майкл Фелпс, Роджер Федерер, Новак Джокович...

– Да пусть один такой «доброжелатель» хотя бы один гол забьет, случайный, с рикошетами! А он – девятьсот. И ведь осуждают даже то, как забивает: в пустые ворота, сидя, боком, лежа.

Какая вам разница?! Да что я вообще про них говорю. Ну их всех на фиг, – сказала Татьяна Овечкина .

Фетисов об Овечкине: «Одну тяжесть с плеч он сбросил, теперь идет за Кубком Стэнли. Я уже поздравил Сашу, он сейчас в хорошей форме»