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НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» примет «Милуоки», «Оклахома» – «Мемфис», «Лейкерс» – «Миннесоту»

Сегодня, 23 апреля, пройдут три матча первого раунда плей-офф НБА.

«Индиана» примет на своей площадке «Милуоки», в состав которого вернулся Дэмиан Лиллард. Победитель регулярки «Оклахома» встретится дома с «Мемфисом». «Лейкерс» попытаются реабилитироваться за домашнее поражение в первом матче.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Индиана» ведет в серии – 1-0.

«Оклахома» ведет в серии – 1-0.

«Миннесота» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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