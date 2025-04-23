НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» примет «Милуоки», «Оклахома» – «Мемфис», «Лейкерс» – «Миннесоту»
Сегодня, 23 апреля, пройдут три матча первого раунда плей-офф НБА.
«Индиана» примет на своей площадке «Милуоки», в состав которого вернулся Дэмиан Лиллард. Победитель регулярки «Оклахома» встретится дома с «Мемфисом». «Лейкерс» попытаются реабилитироваться за домашнее поражение в первом матче.
Первый раунд
«Индиана» ведет в серии – 1-0.
«Оклахома» ведет в серии – 1-0.
«Миннесота» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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