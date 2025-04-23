НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» примет «Милуоки», «Оклахома» – «Мемфис», «Лейкерс» – «Миннесоту»

Сегодня, 23 апреля, пройдут три матча первого раунда плей-офф НБА.

«Индиана» примет на своей площадке «Милуоки », в состав которого вернулся Дэмиан Лиллард. Победитель регулярки «Оклахома» встретится дома с «Мемфисом ». «Лейкерс » попытаются реабилитироваться за домашнее поражение в первом матче.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Индиана » ведет в серии – 1-0.

«Оклахома» ведет в серии – 1-0.

«Миннесота » ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.