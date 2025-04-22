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Бывшие игроки юниорской сборной России по гандболу получили приговор по делу о договорных матчах

Бывшие игроки юниорской сборной России по гандболу осуждены за договорные матчи.

В 2021 году Федерация гандбола России (ФГР) дисквалифицировала восемь игроков мужской молодежной сборной U19 из-за подозрений в ставках на свои матчи на чемпионате Европы-2021, где российская команда заняла 15-е место из 16.

Максим Найдунов, Георгий Кириленко, Даниил Дмитриев и Александр Морозов были отстранены на пять лет, Никита Гоголев и Максим Ермолин – на два года, Дмитрий Фролов и Дмитрий Кандыбин – до 30 июля 2022 года. 

В апреле 2025 года Савеловский суд Москвы вынес приговор по делу о сговоре спортсменов с букмекерами. Подсудимые получили обвинение по статье 184 часть 3 УК («Предварительный сговор с целью оказать противоправное влияние на результат соревнования или конкурса»), им грозило до 5 лет тюрьмы. 

При вынесении приговора суд учел возраст обвиняемых (им от 22 до 24 лет), положительные характеристики и чистосердечное раскаяние и ограничился наложением денежного штрафа в размере от 300 до 350 тысяч рублей.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: МК
Максим Ермолин
Даниил Дмитриев
Никита Гоголев
Георгий Кириленко
Александр Морозов
юниорская сборная России
Дмитрий Кандыбин
происшествия
Дмитрий Фролов
Максим Найдунов
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