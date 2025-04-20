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  • Камбэки «Спартака» и «Барсы», успех Ферстаппена в квалификации, победы «Салавата» и «Авангарда», доминирование Ротенберга в выставочном матче, чемпионство калининградского «Локо» и другие новости
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Камбэки «Спартака» и «Барсы», успех Ферстаппена в квалификации, победы «Салавата» и «Авангарда», доминирование Ротенберга в выставочном матче, чемпионство калининградского «Локо» и другие новости

1. В 25-м туре Мир РПЛ «Спартак» позволил Артему Дзюбе совершить два голевых действия за полчаса – и форвард «Акрона» даже показал футболку в честь, как он считает, рекорда по системе «гол+пас» в чемпионате России. В итоге красно-белым все же удалось вырвать победу на 94-й, заодно упрочив лидерство по числу пробитых пенальти в этом сезоне. Дзюба остался недоволен итогом и намекнул: «Мы знаем, кто сегодня был лучшим на поле».

2. В других матчах тура «Краснодар» обыграл «Ахмат» (3:1), сохранив пятиочковый отрыв от «Спартака», «Локомотив» разгромил «Пари НН» (3:0), а «Оренбург» одержал победу над «Динамо» Махачкала (2:1).

3. «Барселона» совершила впечатляющий камбэк и продлила серию без поражений: трижды пропустила от Борхи Иглесиаса и уступала 1:3, но вырвала победу на 98-й минуте. При этом каталонцы потеряли Роберта Левандовского: из-за травмы задней поверхности бедра лучший бомбардир лиги может пропустить класико в финале Кубка Испании и даже игры с «Интером». Также в 32-м туре Ла Лиги «Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» (0:1) и отстал от лидирующей «блауграны» уже на 10 очков.

4. В Кубке Гагарина «Салават Юлаев» победил «Спартак» (4:3) благодаря голу Скотта Уилсона в овертайме 5-го матча серии, а «Локомотив» проиграл «Авангарду» (2:3). Тем временем Роман Ротенберг сотворил гол лакроссом в выставочном матче СКА по случаю завершения сезона, а также забил 9 шайб и сделал 5 ассистов.

5. Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Джидде, Оскар Пиастри стал вторым, а Джордж Расселл – третьим. Ландо Норрис врезался в барьеры в начале третьего сегмента, выругался и в итоге остался на 10-м месте по итогам сессии.

6. Плей-офф НБА. «Индиана» повела 1-0 в серии с «Милуоки», «Миннесота» с 21 точным трехочковым победила «Лейкерс» на выезде и другие результаты.

7. ЭСК РФС поддержала решение Павла Кукуяна не назначать пенальти в матче «Зенит» – «Краснодар» за контакт Александра Черникова с Андреем Мостовым. Также Российский футбольный союз объяснил положение офсайдных линий при голе Максима Глушенкова: «Несмотря на визуальное искажение камеры, крайняя точка тела нападающего – правая бутса».

8. Алиса Лью выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию, Анастасия Губанова стала 4-й. Среди пар успеха добились Рику Миура и Рюичи Кихара, а Анастасия Метелкина и Лука Берулава оказались третьими.

9. В Кубке Стэнли «Виннипег» начал с победы серию с «Сент-Луисом» (5:3), «Колорадо» обыграл «Даллас» (5:1) на выезде.

А в клубах, не попавших в плей-офф НХЛ, идут тренерские перестановки: «Рейнджерс» отправили в отставку Питера Лавиолетта и его помощника Фила Хаусли, «Анахайм» уволил Грега Кронина.

10. «Локомотив» со счетом 3-2 выиграл серию у казанского «Динамо» в финале чемпионата России по волейболу среди женщин. Калининградский клуб сыграл в решающем раунде чемпионата страны в седьмой раз подряд и в третий раз стал победителем турнира.

11. Казанский «Зенит» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга и стал 13-кратным чемпионом России по волейболу среди мужчин. Серия выиграна всухую – 3-0.

12. Литва и Латвия выступают против участия Беларуси в финальной части чемпионата Европы по футзалу в 2026 году. Федерации этих стран ведут переговоры с УЕФА и взаимодействуют с украинской федерацией.

13. В 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ сформировались следующие пары: «Зенит» – «Парма», ЦСКА – «Пари НН», УНИКС – «Автодор» и «Локомотив-Кубань» – «Уралмаш». Матчи начнутся 22 апреля.

14. В АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0), «Астон Вилла» разгромила «Ньюкасл» (4:1).

15. 19-летний Ахмат Кадыров стал почетным гражданином Грозного за вклад в развитие спорта. Он занимает посты президента «Ахмата» и министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

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Данилин из «Акрона» про 2:3 от «Спартака»: «Тяжело, когда на поле 11 человек против 12, когда трое в желтых маечках абсолютно нагло помогают сопернику весь матч»

Опубликовал: Александр Суряев
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