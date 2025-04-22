«Динамо» вышло в полуфинал Кубка Гагарина впервые с 2013 года. Тогда команда выиграла трофей

«Динамо» вышло в полуфинал Кубка Гагарина впервые с сезона-2012/13.

Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Ак Барс » (6:1) в 6-м матче второго раунда Кубка Гагарина (4-2 в серии).

Таким образом, «Динамо » вышло в полуфинал плей-офф КХЛ впервые с 2013 года. Тогда команда под руководством Олега Знарка выиграла Кубок Гагарина – второй раз подряд.