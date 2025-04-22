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«Динамо» вышло в полуфинал Кубка Гагарина впервые с 2013 года. Тогда команда выиграла трофей

«Динамо» вышло в полуфинал Кубка Гагарина впервые с сезона-2012/13.

Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Ак Барс» (6:1) в 6-м матче второго раунда Кубка Гагарина (4-2 в серии). 

Таким образом, «Динамо» вышло в полуфинал плей-офф КХЛ впервые с 2013 года. Тогда команда под руководством Олега Знарка выиграла Кубок Гагарина – второй раз подряд.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАк Барс
logoКХЛ
logoАлексей Кудашов
logoКубок Гагарина
logoОлег Знарок
logoДинамо Москва
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